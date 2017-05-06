Как сделать картонную коробку?

Безусловно, одной из наиболее практичных упаковок считается картонная коробка. Она используется практически всюду. В картон упаковывают:

бытовую технику;

мебель;

промышленные установки и т.д.

Картон – это самый доступный материал, который обеспечивает не только привлекательные качества в отношении сохранности продукции, но и позволяет разместить на себе рекламную информацию. На сайте http://forward-s.ru/korobki/ можно заказать качественную упаковку в виде картонных коробок.

Самостоятельное создание картонной коробки

Сделать картонную коробку самостоятельно можно очень просто. Вначале необходимо выполнить разметку картонно листа. Как правило, размета выполняется линейно. Она расчерчивается на 9 прямоугольников.

Эти прямоугольники в зависимости от типа коробки могут быть одинаковыми или разными. Иногда первые три и последние три прямоугольника делают намеренно меньше. В этом случае борта у коробки окажутся невысокими.

Безусловно, если речь идёт о промышленном производстве упаковочных коробок, то действия осуществляются не вручную и технологический процесс выглядит совершенно иначе. Напомним, что основным материалом для производства картонных коробок считается гофрированный картон.

Между тем, в промышленном цикле производства с целью скрепления могут быть использованы сразу несколько методов.

Какие картонные коробки лучше?

Далее представлены варианты скрепления картонных коробок:

скрепки;

клей.

В случае, если речь идёт о большом количестве коробок небольших габаритов, то может оказаться так, что клей окажется нерентабельным. В этом случае единственным выходом из ситуации служат скрепки.

При помощи специального степлера, который работает в автоматическом режиме осуществляется сборка коробок. Как правило, к коробке предъявляются более жёсткие требования, нежели просто содержание чего-либо.

К примеру, часто упаковочные коробки покрывают воском, чтобы они не пропускали влагу, которая может в большой концентрации находиться в цеху или производственном помещении.

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В видео наглядно демонстрируется процесс изготовления картонных коробок в промышленных масштабах: