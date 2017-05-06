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Как сделать картонную коробку?

6 мая 2017

Безусловно, одной из наиболее практичных упаковок считается картонная коробка. Она используется практически всюду. В картон упаковывают:

  • бытовую технику;
  • мебель;
  • промышленные установки и т.д.

Картон – это самый доступный материал, который обеспечивает не только привлекательные качества в отношении сохранности продукции, но и позволяет разместить на себе рекламную информацию. На сайте http://forward-s.ru/korobki/ можно заказать качественную упаковку в виде картонных коробок.

Самостоятельное создание картонной коробки

 Самостоятельное создание картонной коробки

Сделать картонную коробку самостоятельно можно очень просто. Вначале необходимо выполнить разметку картонно листа. Как правило, размета выполняется линейно. Она расчерчивается на 9 прямоугольников.

Эти прямоугольники в зависимости от типа коробки могут быть одинаковыми или разными. Иногда первые три и последние три прямоугольника делают намеренно меньше. В этом случае борта у коробки окажутся невысокими.

Безусловно, если речь идёт о промышленном производстве упаковочных коробок, то действия осуществляются не вручную и технологический процесс выглядит совершенно иначе. Напомним, что основным материалом для производства картонных коробок считается гофрированный картон.

Между тем, в промышленном цикле производства с целью скрепления могут быть использованы сразу несколько методов.

Какие картонные коробки лучше?

 Какие картонные коробки лучше?

Далее представлены варианты скрепления картонных коробок:

  • скрепки;
  • клей.

В случае, если речь идёт о большом количестве коробок небольших габаритов, то может оказаться так, что клей окажется нерентабельным. В этом случае единственным выходом из ситуации служат скрепки.

При помощи специального степлера, который работает в автоматическом режиме осуществляется сборка коробок. Как правило, к коробке предъявляются более жёсткие требования, нежели просто содержание чего-либо.

К примеру, часто упаковочные коробки покрывают воском, чтобы они не пропускали влагу, которая может в большой концентрации находиться в цеху или производственном помещении.

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В видео наглядно демонстрируется процесс изготовления картонных коробок в промышленных масштабах:



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