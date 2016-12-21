Виды упаковки

Упаковка товара является своеобразным залогом качественной транспортировки или его хранения. Данный атрибут сегодня играет разные роли в зависимости от среды использования.

Обратите внимание, что дизайн упаковки совмещает в себе не только основную информацию о товаре, но в некоторых случаях является своеобразной рекламой. Поэтому разработкой внешнего вида подобных изделий зачастую занимаются специалисты разных областей.

Классификация по назначению

Сегодня к понятию упаковки можно отнести достаточно большое количество изделий и материалов. Данный продукт уникален, так как подбирается в зависимости от вида товара и необходимых условий его хранения. По назначению упаковку можно разделить на несколько основных подвидов:

Потребительская. К данной категории можно отнести все виды материалов, которые покрывают товар, продающийся клиенту (пластик, бумага, дерево и т.д.). Транспортная упаковка является специальным изделием, позволяющим безопасно перевозить товар с одного места в другое. Она также может быть разной, что уже зависит от типа вещества. Специальные виды упаковок. Сюда в первую очередь следует отнести изделия для хранения токсичных веществ, химических соединений и других долго сохраняющихся продуктов.

Другие виды тары

Разнообразие упаковки такое огромное, что существует достаточно много критериев, по которым ее можно классифицировать:

Тип материала. По данному критерию упаковку делят на бумажную, деревянную, пластиковую и т.д. Форма изделия предполагает разделение на банки, канистры, ящики и т.д. Согласно конструктивному исполнению упаковка бывает разборной, неразборной, складной или комбинированной, совмещающей несколько предыдущих характеристик. Жесткость каркаса. По данному критерию тара бывает жесткой, полужесткой или мягкой. Каждая из них используется в различных средах, а иногда может совмещаться. Технология изготовления. Согласно этому разделению можно выделить несколько видов упаковки, таких как выдувная, литьевая, прессованная и т.д.

Следует понимать, что каждый из этих видов может использоваться в определенной сфере промышленности или одновременно в нескольких. Так, например, такие изделия как ампулы применяются только в ограниченном круге, тогда как дерево, бумага и пластик является универсальным и может использоваться независимо от среды.

В этом видео можно увидеть, какая бывает упаковка для яиц: