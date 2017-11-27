Как самостоятельно организовать отдых за границей?

Несмотря на то, что туристические агентства предоставляют широкий спектр предложений практически в любую точку мира, многие россияне начинают задумываться о целесообразности самостоятельного планирования заграничного отдыха. Ведь в подобном случае можно с уверенностью сказать, что попасть в патовую ситуацию с проблемой вылета, к примеру, (турагент разорился и бросил туристов на произвол судьбы) практически невозможно.

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Сегодня для самостоятельного планирования отдыха нужна лишь банковская карта и доступ в Интернет.

С чего начинать планирование?

Допустим, Вы уже выбрали туристическое направление, ознакомились с основными его преимуществами и недостатками, взвесили все за и против и решили приступить от раздумий и планов к действию.

Изначально рекомендуется урегулировать юридические вопросы. Естественно, речь идёт о получении визы. Напомним, что для получения вышеозначенного документа придётся подать целый пакет бумаг.

Его состав может изменяться в зависимости от того, в какую страну Вы собираетесь. Кроме того, важно знать, что не все страны мира располагают представительствами на территории РФ.

Получение визы в этом случае может быть осуществлено в другом посольстве (предварительно должно быть заключено соглашение – в большинстве случаев инфомрация об этом находится очень быстро).

Обеспечиваем себе «запасной аэродром»

Под вышеозначенным словосочетанием подразумевается возможность дополнительного получения денежных средств в случае нехватки выделенного бюджета. Важно понимать, что для получения визы на банковском счету должна присутствовать необходимая сумма (не менее 1000 евро, как правило).

Вполне можно заранее приобрести авиабилеты в оба конца. Однако, в запасе всегда должны быть средства на покупку дополнительного билета (авиакомпания разорилась – заранее запланированный рейс стал невозможным).

О страховке в принципе забыть не получится. В подавляющее большинство стран Евросоюза без неё не пропустят на границе. Важно понимать, что не всегда в путешествие с собой удастся взять любимого питомца. Информация об этом следует выяснить заранее.

В видео даны практические рекомендации по самостоятельному планированию путешествия: