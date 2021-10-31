Что входит в ведение и обслуживание сайта компании
образ жизни – креатив

Что входит в ведение и обслуживание сайта компании

31 октября 2021

Создание сайта, даже самого маленького в интернете, требует затрат времени, сил и немного денег. Но дальше сайт необходимо обслуживать и продвигать в интернете для того, чтобы он приносил пользу и развивал тот вид деятельности, ради которого был создан.

Обслуживание сайта

После создания сайта у его владельца есть два пути:

  • Осуществлять ведение сайта самому, тратить своё время и постоянно проходить обучение для получения навыков по ведению сайта. На ведение собственного дела, ради которого сайт создавался, времени не остаётся;
  • Передать сайт на обслуживание профессионалам, выставить им требования к показателям сайта, контролировать их результаты, и заниматься своим делом. В том числе и с помощью этого сайта.

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Для поддержания сайта в рабочем состоянии необходимо проводить работу по таким направлениям:

  • Регулярное наполнение сайта контентом. Это статьи по тематике, товары в каталогах магазина, фотографии и картинки, заметки, ответы на запросы для форумов;
  • Постоянное поддержание работоспособности сайта. Это корректировка структуры сайта, добавление и оформление новых страниц, доработка дизайна, интеграция с CRM и CMS для работы через формы подписок, оплат и обратных звонков. Поддержание тарифных режимов, регулярная проверка и корректировка безопасности сайта;
  • Продвижение сайта на ведущие позиции поисковых систем – SEO продвижение сайта. Использование ключевых слов, фраз и формул для того, чтобы поисковые системы видели сайт и продвигали у себя на первые позиции. Формирование долгосрочного плана продвижения;
  • Оптимизация структуры сайта и поведенческая аналитика. Это упорядочивание перекрестных ссылок на страницах сайта для плавных переходов, анализ реакций посетителей и выделение активных тем, корректировка форм рекламного отображения под реакции пользователей;
  • Анализ характеристик сайта и его форм отображения, разработка решений по дальнейшему развитию – аудит сайта.

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Все перечисленные виды работ расписываются подробно по отдельным услугам и операциям, составляется календарный план по срокам и числовым показателям качества.

Для ведения обслуживания сайта компания должна заключить договор, в который должны входить такие разделы:

  • Формирование списка услуг и согласование их стоимости;
  • Закрепление ответственных специалистов для обслуживания сайта и оказания услуг;
  • Согласование графиков и форм отчётности , а также промежуточных актов приемки и сверки результатов с заявленными требованиями;
  • Условия формирования планов дальнейшего продвижения на основании полученных результатов.



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