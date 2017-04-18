Как разместить рекламу в интернете

Реклама является одним из самых эффективных способов продвижения любого товара или услуги. Сегодня эта стратегия постепенно заполняет просторы интернета, становясь очень навязчивой.

Поэтому, чтобы реклама была эффективной, ее нужно не только располагать везде, но и делать это правильно. Более подробно узнать об этом можно на сайте https://www.it-pomoshnik.com/promo.php.

Способы размещения рекламы

Эффективность рекламных объявлений зависит от количества посетителей, которые переходят на сайт после их просмотра. Чтобы привлечь клиентов, сегодня можно размещать рекламу несколькими способами:

Бесплатные объявления. Этот подход предполагает размещение информации на специализированных ресурсах, на которые осуществляют переходы определенные категории посетителей. Такой подход не всегда является оптимальным, так как требует значительных затрат времени. Платные объявления располагаются на платных интернет ресурсах. При этом они постоянно позиционируются в рейтинге поисковиков. Это позволяет получать более качественные и быстрые результаты. Среди популярных платформ показа рекламы можно выделить такие сервисы, как Google Adwords и Яндекс Директ.

Бесплатная реклама – основные сервисы

Поместить рекламное объявление бесплатно можно несколькими способами:

Форумы. Эти ресурсы предполагают посещение их определенных категорий людей. Следует понимать, что размещать здесь рекламные объявления нужно очень аккуратно, так как администраторы не всегда любят, когда это делают. Одним из способов решить эту проблему является договор с владельцем ресурса.

Агрегаторы товаров. Сайты такого типа представляют собой небольшие доски объявлений, где можно размещать информацию о товаре с ценой и другими его характеристиками.

Реклама на YouTube. С помощью видео можно прекрасно описать конкретный товар. Расположив конкретный ролик на этом сервисе можно привлечь определенное количество клиентов.

Социальные сети. Эти ресурсы являются одними из самых популярных способов размещения бесплатной рекламы. В зависимости от подхода информацию можно продвигать, как с помощью индивидуальных страниц или групп, так и располагая их на других тематических источниках. Очень часто здесь практикуется взаимный обмен. Например, вы прикрепляете свои ссылки в одной из групп, а ее владельцы размещают свою информацию на вашей страничке.

Рекламный маркетинг это очень сложный процесс, поэтому доверять решение таких задач нужно только специализированным организациям.