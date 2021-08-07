Какие бывают виды конвертов и как их изготавливают

Сложно сказать, когда именно появился первый прототип конвертов, но используются они очень давно. Несмотря на простоту, конверты и по сей день пользуются огромной популярностью. Они могут быть разных видов, отличаться способом заклейки, предназначением, материалами, из которых изготовлены.

Всех их объединяет то, что они предназначены для того, чтобы вложить в них какие-то бумажные носители, передавать лично в руки, отправлять по почте или курьером. Это могут быть деньги, письма, документы либо что-то ещё. На выгодных условиях конверты под заказ изготавливает типография pr-home.ru.

Разновидности конвертов

Несмотря на стандартную конфигурацию в большинстве случаев, разновидностей конвертов приличное количество.

Вместо перечисления самих видов, легче обратить внимание именно на параметры, которыми они отличаются.

Формат. Он же размер. Зависит от того, для каких именно бумаг конверт предназначен. Это может быть совсем маленький конверт, например, для денег, либо формат А4 или что-то ещё больше, если необходимо поместить в него внушительную стопку бумаг или какую-то другую корреспонденцию.

Способ заклеивания. В основном это классический клеевой слой, который уже есть на конверте. Достаточно просто снять защитную плёнку, чтобы запечатать конверт. В редких случаях сейчас можно встретить конверты в которых нет этого клеевого слоя.

Чтобы запечатать их, используется обычный канцелярский клей.

Форм-фактор. Это, например наличие пластикового окошка, блока для адреса, логотипа компании и не только.

Технология изготовления конвертов

Если говорить о массовом производстве конвертов, когда их заказывают крупными партиями, чаще всего для этого обращаются в типографию. В зависимости от формата конвертов и их количества, материалов из которых они будут изготовлены, подбирается наиболее подходящая технология.

Наиболее распространёнными технологиями изготовления конвертов сейчас являются:

Флексография

Трафаретная печать

Офсетная печать

Цифровая печать.

Несмотря на то, что разные форматы конвертов есть в свободной продаже, огромное количество компаний заказывают индивидуальное изготовление, чтобы они были фирменными с нанесением логотипа, с использованием определенного вида бумаги, цветов. Это могут быть различные коммерческие организации, банки, страховые компании и не только.

Использование таких конвертов является частью фирменного стиля и брендирования, что повышает статус организации.