Какие бывают виды конвертов и как их изготавливают

Сложно сказать, когда именно появился первый прототип конвертов, но используются они очень давно. Несмотря на простоту, конверты и по сей день пользуются огромной популярностью. Они могут быть разных видов, отличаться способом заклейки, предназначением, материалами, из которых изготовлены.
Всех их объединяет то, что они предназначены для того, чтобы вложить в них какие-то бумажные носители, передавать лично в руки, отправлять по почте или курьером. Это могут быть деньги, письма, документы либо что-то ещё. На выгодных условиях конверты под заказ изготавливает типография pr-home.ru.
Разновидности конвертов
Несмотря на стандартную конфигурацию в большинстве случаев, разновидностей конвертов приличное количество.
Вместо перечисления самих видов, легче обратить внимание именно на параметры, которыми они отличаются.
- Формат. Он же размер. Зависит от того, для каких именно бумаг конверт предназначен. Это может быть совсем маленький конверт, например, для денег, либо формат А4 или что-то ещё больше, если необходимо поместить в него внушительную стопку бумаг или какую-то другую корреспонденцию.
- Способ заклеивания. В основном это классический клеевой слой, который уже есть на конверте. Достаточно просто снять защитную плёнку, чтобы запечатать конверт. В редких случаях сейчас можно встретить конверты в которых нет этого клеевого слоя.
- Чтобы запечатать их, используется обычный канцелярский клей.
- Форм-фактор. Это, например наличие пластикового окошка, блока для адреса, логотипа компании и не только.
Технология изготовления конвертов
Если говорить о массовом производстве конвертов, когда их заказывают крупными партиями, чаще всего для этого обращаются в типографию. В зависимости от формата конвертов и их количества, материалов из которых они будут изготовлены, подбирается наиболее подходящая технология.
Наиболее распространёнными технологиями изготовления конвертов сейчас являются:
- Флексография
- Трафаретная печать
- Офсетная печать
- Цифровая печать.
Несмотря на то, что разные форматы конвертов есть в свободной продаже, огромное количество компаний заказывают индивидуальное изготовление, чтобы они были фирменными с нанесением логотипа, с использованием определенного вида бумаги, цветов. Это могут быть различные коммерческие организации, банки, страховые компании и не только.
Использование таких конвертов является частью фирменного стиля и брендирования, что повышает статус организации.