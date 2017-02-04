Характеристики офисной бумаги

Рынок предлагает самые различные виды бумаги:

мелованная;

глянцевая;

полуматовая;

цветная;

офсетная и т.д.

Офисная бумага а4 наиболее распространена. Подобный формат используется практически повсеместно. Также к офисным форматам можно отнести и А3. Под заказ может быть выполнен А5 (но используется он крайне редко).

Существуют практические характеристики, которые дают возможность осуществить наиболее корректный выбор в отношении офисной бумаги.

Плотность бумаги – какой она должна быть?

Не стоит забывать о том, что офисная бумага в подавляющем большинстве случаев используется для организации печати. В этом случае она должна быть достаточно плотной. Действительно, плотность бумаги – это одна из определяющих характеристик.

На самом деле плотность бумаги вытекает из использования специализированного офисного оборудования для печати. Компания Xerox создала первые МФУ. Именно она и проводила тесты в отношении выбора наиболее подходящей плотности бумаги.

Опыт говорит о том, что плотность бумаги не должна быть меньше, чем 80 г/м2. Это абсолютный минимум, который позволяет получить качественную печать. Однако, производители предлагают и более качественную бумагу.

Плотность её может превышать даже в два раза. Но и цена при этом увеличивается пропорционально. На плотности характеристики офисной бумаги не заканчиваются.

Белизна и яркость – это разные вещи?

По большому счету, речь идёт о двух гранях одной характеристики. ISO – это характеристика, которая определяет яркость. CIE – это процентное выражение белизны бумаги.

Причём измеряются означенные величины при помощи одного и того же оборудования. Чем белее и ярче бумажный лист, тем более чётко осуществляется печать информации. За стандарт принят показатель в 100%.

Между тем, рынок предоставляет бумагу, у которой означенный показатель может быть и выше. Всё зависит от конкретных целей использования бумаги и бюджета фирмы. Также следует отметить, что при выборе бумаги для офиса, рекомендуется оценить и следующие параметры: влажность, толщина, гладкость, качество поверхности (абсолютно гладкая или шероховатая).

Также офисная бумага может быть и глянцевой. Но она, как правило, используется исключительно для печати приглашений для партнеров, если ожидается какое-то мероприятие.

В видео будет продемонстрирована пачка классической офисной бумаги: