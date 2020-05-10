Как рассчитать стоимость ОСАГО онлайн

Для того чтобы понять, сколько именно будет стоить страховка авто, важно уметь рассчитать ее стоимость. В случае с ОСАГО можно сделать это онлайн без каких-либо трудностей, конечно, если предварительно выяснить, как именно это делается. На выгодных условиях оформить Осаго онлайн можно на сайте osago.one.

Где рассчитывается стоимость

Чтобы выяснить то, сколько будет стоить полис ОСАГО, необходимо найти интернет-ресурс, предоставляющий услуги по оформлению такого документа, например, osago.one. Там же будет опция, которая позволяет рассчитать стоимость полиса. Конечно, придется ввести определенную информацию.

Необходимо сначала убедиться, что такой сервис отличается порядочностью и профессиональным подходом. Для этого достаточно почитать отзывы о нем. Только надежному веб-приложению можно доверить данные.

Не стоит забывать о том, что если такие сведения попадут в руки мошенников, могут возникнуть проблемы. Вот почему стоит прежде всего проверить компьютер антивирусными программами.

Как рассчитать стоимость полиса

Для начала стоит воспользоваться специальной формой и рассчитать КБМ. Коэффициент бонус-малус позволяет понять, будет ли скидка, и каков будет ее размер. Для того чтобы рассчитать этот коэффициент, потребуется ввести Ф.И.О., дату рождения, сведения о водительских правах и указать свой стаж вождения.

На основании этих данных и будет рассчитано, какой в конкретном случае будет коэффициент. После того, как будет понятен КБМ, можно приступать к оформлению полиса. В ходе такового, на одном из промежуточных этапов и будет доступен предрасчет.

Сначала указываются сведения об авто. Потребуется ПТС или СТС, а также диагностическая карта. Затем указывается информация о водителе. Нужны будут права и паспорт. В предварительном расчете указана лишь примерная цифра, и предложения от страховых компаний могут несколько отличаться.

Впрочем, отличие это вряд ли будет большим. При выборе компании не стоит ориентироваться исключительно на предложенную стоимость полиса. Необходимо также убедиться в порядочности организации, проверив ее лицензию.

Так что рассчитать стоимость ОСАГО – не сложно. Это можно сделать, не выходя из дома. Впрочем, важно сконцентрировать внимание, чтобы ввести правильные данные для расчета. В случае хотя бы одной ошибки и стоимость в итоге будет рассчитана совсем другая. Конечно, провести расчет возможно, только если есть доступ в интернет.