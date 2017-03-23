Что такое флаер?

Флаер – это рекламный инструмент, который предоставляет возможность привлекать большое количество новых посетителей. Однако, эффективность этого инструмента зависит от того, насколько профессионально был создан сам флаер.

Печать флаеров в Киеве сегодня может осуществляться практически в любых объёмах. Если Вы хотите получить наиболее эффективный флаер, то ознакомьтесь с предлагаемой информацией до конца.

Рекламная листовка: не только цвет имеет значение

Обыватели наивно полагают, что определяющими критериями эффективности рекламно флаера являются:

размер;

цвет;

плотность бумаги.

На самом деле, флаер должен располагать чем-то большим, чем просто яркость и привлекательность для взгляда. Сегодня многие организации, которые предпочитают продвигаться за счёт флаеров, заключают в них информацию, которая будет не только интересная потенциальным клиентам, но и полезна для них.

В качестве примера можно привести флаеры, которые являются купонами на скидку или билетами для прохода в ночной клуб и т.д. Другими словами, человек заинтересован в том, чтобы сохранить флаер, а не выбросить его в ближайшую урну, после того, как получит из рук промоутера.

Дизайн флаеров также не должен располагать слабыми местами. На самом деле он должен быть предельно информативен. Кроме того, внимание привлекает оформление, которое построено специальным образом.

К примеру, если речь идёт о скидке, то именно она отпечатана на флаере определённым цветом, который выглядит наиболее заметным на фоне флаера.

Флаеры из биоразлагаемых отходов

Нужно понимать, что подавляющее большинство отпечатанных флаеров будут попросту выброшены. При этом далеко не каждый выбрасывает рекламную продукцию в урны. Следовательно, рекламодатель должен сделать так, чтобы максимально снизить урон окружающей среде.

Для этого используются специальные бумажные составы. Пусть визуально они не самого лучшего качества, зато от попадания воды они практически полностью «разбираются» на волокна.

Таким образом, подобные флаеры не наносят урона городу. При этом цена означенной бумаги значительно ниже, чем к примеру, ламинированной.

Печать флаеров осуществляется большими партиями. Несмотря на это, если они (флаеры) будут представлять собой мусор, захламляющий улицы, организация, которая произвела печать рекламной продукции, может иметь проблемы с властями города.

Игорь Дмитриев продемонстрирует, что необходимо сделать, чтобы произвести эффективный флаер: