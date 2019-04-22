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Какие есть туры выходного дня из Алматы

22 апреля 2019

Город Алматы, расположенный в окружении гор, является отправной точкой всевозможных туристических маршрутов. Они есть на любой вкус и кошелек. Подобрать тур из Алматы по доступным ценам можно на сайте Happy Travel.kz.

Стоит ознакомиться с некоторыми турами, в которые можно отправиться на один день.

Горячие источники

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Это популярное место у Алматинцев и гостей южной столицы, находится в 300 километрах от города. Чтобы попасть на горячие источники необходимо двигаться в восточном направлении.

Место с многочисленными базами отдыха настолько популярно, что бронировать свободные номера необходимо заранее. Такая популярность обусловлена тем, что целебные силы минеральных источников способны справиться со следующими проблемами:

  • кожными заболеваниями;
  • опорно-двигательным аппаратом;
  • неврологическими заболеваниями и другими заболеваниями.

На базах отдыха, расположенных на территории курорта имеются крытые и открытые бассейны с термальной водой. Можно хорошо отдохнуть в выходной день как семьей, так и большой компанией.

Чарынский каньон

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Еще одно знаковое место для туристов из Алматы — Чарынский каньон. Чтобы добраться до этого уникального места, понадобится 3-4 часа. Чарын расположен в 200 километрах от Алматы на территории Чарынского национального заповедника.

По своему внешнему виду он напоминает большой каньон, расположенный в Колорадо, но уступающий по размеру. Чтобы посмотреть уникальные по строению скалы, необходимо будет проделать пешую прогулку на протяжении 4 километров.

В зависимости от времени года он раскрывается перед гостями по-разному. Песчаные красные скалы могут иметь желтый оттенок летом и изумрудные вкрапления зелени в весенний период.

Но в любое время он незабываемо красив и загадочен. Попадая в это место, можно забыть про время, удивляясь причудливым формам, созданными природой.

Озеро Иссык

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Незабываемое по красоте место, расположено в ущелье Иссык. Отправиться туда можно как самостоятельно, так и в составе группы. Оно расположено высоко в горах и напоминает изумруд, обрамленный гранитом.

Вокруг озера расположены скальные породы в сочетании с еловыми лесами. Высокие деревья, отражающиеся в изумрудной невероятно чистой воде озера, придают сказочный оттенок этому месту. Сейчас озеро наполнено лишь на половину.

К сожалению в результате селевого потока в 1963 году, часть озера вылилось в Иссыкскую долину, разрушив плотину. Но и сейчас это место вызывает восторг, ощутить который можно только побывав там.

В предгорьях Алматы есть немало красивых мест, в которые вполне можно добраться за несколько часов. Главное заранее спланировать маршрут и узнать о погодных условиях, а впечатления не заставят себя ждать.



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