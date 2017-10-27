Продвижение любого бренда или товара является сложным процессом, который зависит от качества рекламы. Существует множество рекламных подходов, позволяющих привлечь внимание клиента.

Основным из них является размещение информации на брошюрах, листовках и других печатных изданиях. Выполнять печать этих продуктов следует только на качественной основе, что и является залогом долговечности и привлекательности.

Основные понятия

Pos материалы представляют собой рекламные конструкции, которые используются в розничных магазинах. Они объединяют в себе весь ассортимент рекламы, которую можно встретить в таких торговых точках.

Подобные изделия решают несколько основных задач:

Основной целью Pos материалов является привлечение внимание покупателей к конкретному товару. Подталкивание клиента к выбору и покупке определенного вида продукции.

Обратите внимание, что такая реклама действует на человека относительно мало времени. Обусловлено это тем, что при движении в магазине он постоянно менять свой взгляд на различные точки. Поэтому от качества этой продукции зависит успешность продаж определенной группы товаров.

Виды материалов

Подобные конструкции могут размещаться в различных зонах торговой точки. В зависимости от этого можно выделить несколько групп таких материалов:

1. Входные. В эту группу входят такие виды рекламы:

• таблички – небольшие конструкции (зачастую из пластика или бумаги), на которых нанесено служебную информацию (входы, выходы и т.д.);

• продуктовые карты – представляют собой небольшие плакаты с рисунками определенных товаров;

• световые панели. Здесь также используются изображения, но они уже подсвечиваются специальной системой.

2. Наружное оформление. В эту группу рекламы входят такие изделия:

• панель-кронштейны – представляют собой конструкцию, которую можно прикрепить к каркасу дома. Зачастую дополняют ее подсветкой или несколькими динамическими эффектами;

• штендеры – это небольшие плакаты, на которых указано направление к определенной торговой точке;

• графика – зачастую наноситься на асфальт или тротуары. Здесь также используются рекламные слоганы, подстрекающие клиента посетить магазин.

3. Место выкладки. Эта группа включает в себя все виды полочек, а также все виды печатных изделий, на которых нанесена информация о товаре (ценники, брошюрки и т.д.).

Pos материалы — это один из самых эффективных способов увеличения продаж конкретной торговой точки.