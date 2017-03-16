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Как работает поршневой компрессор?

16 марта 2017

Именно поршневые компрессоры сегодня являются наиболее распространённой техникой подобного рода. Она проста в изготовлении и относительно надёжна. Принцип работы поршневых компрессоров зависит от типа подобных технических решений:

  • V-образные;
  • W-образные;
  • по количеству цилиндров;
  • по количеству ступеней.

Проще всего понять принцип работы поршневого компрессора можно на примере одноступенчатого. На сайте http://gk-sk.ru/kompressory/porshnevye_elektro/ представлен широкий ассортимент подобного оборудования. При этом цены Вас приятно удивят.

Принцип работы компрессора

Принцип работы компрессора

Существует камера и поршень, который благодаря шатуну ходит внутри камеры. При этом поршень соединяется с двигателем. Суть заключается в следующем. У камеры имеются два клапана.

При движении в камере создаётся разряжение (пониженное давление). Следовательно, воздушные массы снаружи устремляются через клапан в камеру, чтобы заполнить создаваемое разряжение.

В дальнейшем, при следующей фазе движения поршня воздушные массы сжимаются. Теперь они под давление могут выходить из компрессора. Сегодня на сжатом воздухе работает огромное количество оборудования, и продолжают выпускаться новые виды.

Однако, нельзя не заметить некоторые недостатки поршневых компрессоров. Дело в том, что при подобной схеме работы воздушные массы имеют обыкновение пульсировать. Ведь поршень двигается возвратно-поступательно.

Исправить это позволяет ресивер, который всегда идёт в комплекте с компрессором. Сжатый воздух скапливается внутри ресивера и уже из него подаётся дальше на оборудование. Также ресивер позволяет в некотором роде контролировать давление воздуха, получаемое при помощи компрессора.

Невероятно высокие показатели шума

Невероятно высокие показатели шума

На некоторых производствах использование поршневых компрессоров в принципе становится невозможным из-за уровня шума, который они производят. Снизить его практически никоим образом невозможно.

На производствах для подобных компрессоров создают специальные комнаты, которые отделены от общего помещения цеха. В этих комнатах располагается звукоизоляция, а также основа, которая позволяет гасить колебания, имеющие место быть во время работы компрессоров.

Между тем, по цене и простоте обслуживания с поршневыми компрессорами не сможет сравниться ни один другой вид подобной техники.

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В видео-демонстрации наглядно отражается принцип работы компрессора:



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