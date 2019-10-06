AdWords является сервисом рекламы от разработчика Гугл. Сервис предоставляет структурированный интерфейс, огромное число возможностей для создания эффективной рекламы. В связи с тем, что у Яндекса обхват аудитории выше, чем у Гугл, конкуренция и стоимость размещения рекламы в сервисе ниже.

Сервис AdWords построен как и Директ и основывается на показе объявлений по заданным ключам целевой аудитории. Качественно настроин рекламную компанию в AdWords могут специалисты https://adwservice.com.ua/kontekstnaya-reklama.

Отличительные черты

Интерфейс сервиса легок и понятен, для непонятных ситуаций ответ можно найти во вкладке «Рекомендации».

Все отчеты и параметры настраиваются очень просто. Регулярные корректировки настроек – характерная черта любой рекламной кампании. Сервис Адвордс позволяет перенастраивать и переключать разные удобные параметры. Для повышения продуктивности можно получать отчеты за любой промежуток времени.

Число показов объявлений зависит от поданной рекламы, которая продвигается согласно конкретным запросам.

Отличие рекламного сервиса Гугл от других заключается в трех показателях оплаты – за клики, показы и конверсию.

Оплата за клики является распространенной и всем знакомой версией.

Оплата за показы – деньги с рекламодателя снимаются за показ рекламного объявления пользователю. Оплата фиксированная и устанавливается за одну тысячу показов. Пользователь выбирается по ключевым критериям, которые может выбрать рекламодатель. Эта стратегия выбирается в случае, если до пользователя необходимо донести информацию одной картинкой. Применяются графические баннеры, которые рассказывают о скидках, розыгрышах или выгодной покупке в определенную дату.

Конверсия. Здесь оплата настраивается так, что снимается за конкретные действия пользователя интернета. Например, регистрация на сайте, совершение покупки. Эта услуга доступна не всем рекламодателям, а только тем, которые могут обеспечить конверсии от 50 в месяц.

Контекстная реклама сервиса Гугл

Благодаря разным услугам сервис Гугл становится более распространенным. Тем более, поисковая система устанавливается автоматически на смартфоны с системой Андроид.

Возникает вопрос – а где же лучше разместить рекламу? Ответ очевиден – для привлечения максимального количества пользователей лучше привлечь оба сервиса – Директ и Адвордс. Как показывает практика, сервис Гугл работает даже продуктивнее и без накладок, в отличие от Директа.