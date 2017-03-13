Как проверить компрессор

Компрессоры — это универсальные устройства, использующиеся практически везде, от обычных холодильников, до сложных систем распределения и транспортировки газа. Существует несколько видов подобных механизмов, которые отличаются принципом работы.

При выборе компрессора следует учитывать не только его технические характеристики, но и среду использования. Более подробно о них расскажет ссылка на сайт производителя.

Проверяем сопротивление

Рассмотрим, как проверить подобные типы устройств, устанавливаемых на холодильниках. Анализ состояния компрессора зачастую предполагает проверку обмотки двигателя на пробой. Эта причина зачастую является причиной выхода из строя всей системы. В первую очередь нужно измерить сопротивление между контактом и корпусом. Для этого контакты мультиметра нужно прикладывать только к очищенной от поверхности краски.

Показатели этого прибора должны быть «бесконечными», когда же вы увидите любые цифры, это указывает на неисправность мотора. Если вы выявили поломку, следует выполнить еще несколько простых операций:

В первую очередь демонтируем крышку, которой закрыто пусковое реле. После этого нужно отсоединить само реле. Затем с помощью мультиметра проверяется сопротивление между нижними контактами. Нужно еще провести замеры сопротивления между верхним и нижним левым, а также соединив верхний и нижний правый контакты. Эти показатели могут отличаться в зависимости от модели устройства. Следует отметить, что при отсутствии сопротивления хотя бы в одной из частей, это указывает на поломку.

Проверяем ток

Чтобы удостовериться в работоспособности компрессора, нужно дополнительно произвести проверку потребляемого тока. Для этого следует выполнить несколько последовательных операций:

Изначально подключаем реле и запускаем двигатель. При этом нужно использовать только рабочие элементы.

После этого производим зажим с помощью клещей мультиметра сетевой провод. Показатели зачастую зависят от мощности двигателя. Так, например, когда устройство развивает 140 Вт, то ток должен быть примерно 1,3 А.

Существует еще много способов выявить неисправность компрессора, но все они требуют специальных знаний. Поэтому оптимальным вариантом при таких поломках будет доверить ремонт опытному и проверенному специалисту. Это значительно ускорит процесс, а также продлит срок службы восстановленного устройства.