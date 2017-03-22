Как работает контекстная реклама

Интернет — это не только большой доступ к информации, но и прекрасная возможность организации бизнеса. Чтобы добиться положительных успехов в данной среде, нужно постоянно продвигать сайты на первые места поисковиков.

Сделать это можно несколькими способами и применяя специальные инструменты. Очень часто для этого применяют продвижение в Яндекс Директ, о котором детально можно узнать на специализированных ресурсах в интернете.

Основные понятия

Реклама в интернете является одним из самых эффективных способов привлечения клиентов. Такие технологии бывают нескольких видов, работающих в принципе по одному и тому же принципу.

Контекстная реклама — это небольшие объявления, которые могут проскакивать на посещаемых вами сайтах или при поиске определенного товара. Ее можно разбить на несколько типов:

Баннерная реклама — это относительно маленькая картинка, на которой нанесено определенную информацию (может быть анимированной).

Видеореклама представляет собой небольшие видеовставки при просмотре видероликов в онлайн режиме.

Текстовая реклама является обычным текстом, который отформатирован в соответствии с определенными правилами.

Принципы работы

Размещением контекстной рекламы зачастую занимаются специальные платформы, к которым можно отнести Яндекс Директ и Google Adwords. Настройка такой услуги предполагает выполнение нескольких последовательных шагов:

В первую очередь нужно зайти на специальный сервис указанный ранее. Там с помощью специального меню производится настройка поиска. При этом можно указать конкретные ключевые фразы, на которые будет ориентироваться поисковик. После этого создается нужный тип рекламы. Выполняется это также с помощью специального подменю. Обратите внимание, что здесь очень важно не только настроить внешний вид картинки или текста, но и правильно подобрать его содержание и реакцию на определенные запросы. Завершается все это оплатой услуги и последовательным сбором статистики показов вашей рекламы.

Следует отметить, что контекстная реклама может работать не только при поисковых запросах, но и при определенной активности. Так ее можно часто встретить, если побродить по нескольким интернет-магазинам. После чего вам будет показываться определенная информация о том товаре, на страницы которого вы заходили.

Чтобы контекстная реклама приносила положительный эффект, ее настройку и создание желательно доверять специальным студиям, занимающимся продвижениями сайтов.