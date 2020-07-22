Заработок на своем блоге

Блоги — это самый простой способ заработать деньги в интернете. Для этого нужно иметь хорошие навыки письма и знания о той нише/теме, о которой есть желание писать. Блог должен иметь полезную информацию для читателей, и эта информация должна быть уникальной по своей природе.

Первое что нужно сделать, это создать блог. Если он уже есть, то можно начинать его монетизировать различными способами. Например, можно использовать свою страницу для отображения релевантных рекламных объявлений. Когда кто-то из посетителей блога нажимает на них, происходит оплата за эти клики. Обманывать не надо, самим по этим объявлениям кликать не стоит, иначе возникнут проблемы с оплатой.

Можно использовать прямую рекламу, обращаясь к разработчикам соответствующего продукта. Но это выгодно если ваш блог получает хороший трафик. Тогда и можно привлечь прямого рекламодателя.

Не стоит, как говориться, «хранить все яйца в одной корзине». Заработок на блоге можно сделать разнообразный. То есть, можно просмотреть различные продукты для рекламы, предложить какие-то услуги в виде статей, сопровождая их демонстрационными видеороликами и скриншотами от разработчика продуктов и услуг с обсуждением цен на эти, и не только, продукты / услуги, которые рекламирует блог.

В дополнение ко всем этим методам монетизации блога, можно использовать партнерский маркетинг (партнерские программы), чтобы добавить еще один вид дохода. После того, как сформировалась хорошая аудитория и привлечен интенсивный трафик, многие рекламодатели придут на блог с предложениями, интересными для его создателя.

У вас еще нет блога? Это не проблема. Можно бесплатно создать его на Вордпресс, Блоггер и других хостинг — провайдерах. Но это для начала и для тренировки. Затем необходимо переходить на платные, плюс купить доменное имя.

Далее нужно наполнить блог уникальными, именно уникальными, статьями, а не скопированными с другого блога/сайта. Блоги очень полезны и доходны, если работать над знакомой темой и умными идеями.

На раскрученном блоге можно зарабатывать приличные деньги. Но работа над ним требует довольно много времени, терпения и креатива. Для создания успешного блога требуется около 6-12 месяцев в зависимости от конкуренции в выбранной тематике. Но это не много если работать с интересными идеями, писать хорошие, актуальные, понятным языком, статьи. И тогда успех обеспечен. Если хотите узнать больше о создании и заработке на сайтах — переходите на сайт webgain.ru.