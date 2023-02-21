Как проходит раздел совместно нажитого имущества супругов

Cогласно Семейному Кодексу РФ, делят нажитое не только при разводе. Пока муж и жена в браке, можно потребовать разделить нажитое. Когда один из супругов должен денег и не выполняет обязательств, кредитор может потребовать разделить нажитое. Процедуру проводят для наложения ареста на долю. Юрист по семейным спорам в Домодедово оказывает услуги на сайте https://spzinfo.ru/uslugi/semejnye-spory/.

Как проходит процедура раздела

Это зависит от способа. Есть три варианта.

Простой способ – наличие брачного договора. В договоре прописано, что кому достанется.

Хороший способ — по соглашению супругов. Если муж и жена договорились о разделе сами, их решение заверяется нотариусом.

Когда возникают споры, нажитое делят через суд. Здесь не играет роли, на кого оформлено имущество.

Действуют по плану:

Определяют список, что хотят разделить;

Готовят документы по списку и оплачивают госпошлину;

Подают иск;

Участвуют в суде;

Получают решение и регистрируют присужденное на себя.

В суде доли мужа и жены признаются равными. Иногда одному из супругов достается больше, если с ним остаются на иждивении дети до 18 лет.

Какое имущество нельзя разделить

Не делят вещи индивидуального пользования, например, одежду или обувь.

Разделу не подлежит недвижимость, купленная до брака, полученная в наследство. Подаренная, в том числе в браке, одному из супругов недвижимость тоже не делится.

Не делят материнский капитал, права на интеллектуальную собственность.

Имущество, купленное при раздельном проживании до развода, не делят.

Но это надо доказать суду. Нужно свидетельство, что вещи куплены в тот период, например, чеки.

Какое имущество делят

Разделу подлежит недвижимость.

Особый случай – раздел квартира, которая подарена, куплена до брака, получена в наследство. Второй супруг имеет право претендовать на долю, если он докажет, что вложил достаточно средств.

Это может быть капитальный ремонт, установка забора на даче и другие частные случаи.

Делят ценные вещи – бытовую технику, драгоценности, ценные бумаги и другое, купленное вместе.

Делят общие долги – кредиты и другие обязательства.

Разделу подлежат все доходы обоих супругов, кроме целевых. Например, возмещение ущерба здоровью в результате наступления инвалидности.

Как делят нажитое, если есть дети

Личные вещи ребенка, денежные вклады на его имя передаются родителю, с которым ребенок будет проживать.

Суд может увеличить долю от раздела имущества в пользу родителя, с кем будет жить ребенок.

Но в этом случае придется доказать, что это необходимо для нормального воспитания и содержания ребенка.