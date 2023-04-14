Что такое POS-система?

POS-системой называют вычислительное оборудование, объединённое в торговую инфраструктуру. В особенности такие решения ориентированы на торговые точки, вынужденные обслуживать большие объёмы покупателей. В пример можно привести торговые центры, точки быстрого питания, рестораны. Производители POS-систем предлагают компактные решения в том числе для микробизнеса. Речь идёт о бутиках в торговых центрах, придомовых магазинах и т.д.

Такой подход в управлении торговыми процессами позволяет увеличить скорость работы, поднять производительность, упростить учёт. Единственная сложность для предпринимателя заключается в выборе конкретной модели POS-системы – получить необходимый функционал, но не переплатить за практически не используемые дополнительные опции.

Преимущества применения в торговом процессе

POS-система должна по умолчанию соответствовать федеральному закону №54 (22.05.2003). А именно, оборудование должно выполнять главные функции – печатать чеки, отправлять информацию оператору фискальных данных.

Среди преимуществ POS-систем следует выделить:

комфорт эксплуатации в ограниченном торговом пространстве;

сочетание со всеми государственными системами надзора (Меркурий, ЕГАИС и т.д.);

преимущество по стоимости относительно конкурирующих решений;

высокая ремонтопригодность.

Основным преимуществом над конкурентами является цена POS-систем. Если предприниматель будет по отдельности приобретать монитор, системный блок компьютера, кассовый аппарат и т.д., конечная стоимость самосборной системы окажется почти в два раза выше готовых POS-систем.

Из чего состоит POS-система?

Современные решения включают в себя следующие узлы: системный блок (работающий под управлением Windows или Linux на выбор); кассовое и товароучётное оборудование (принтер чеков, сканер штрихкодов и т.д.).

Монитор может быть отдельно стоящим или интегрированным непосредственно в POS-компьютер. Такое решение называют моноблоком.

Также в комплектацию POS системы входит устройство для чтения банковских карт, ящик для хранения наличности, дисплей для покупателя. Естественно, кардридеры дополняются PIN-падом – миниклавиатурой для введения пин-кода.

POS-система может уже обладать необходимым программным обеспечением. Но большинство производителей оставляет возможность для самостоятельного выбора желаемого ПО (например, 1С:Касса).

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В видео представлен краткий обзор компактной POS-системы: