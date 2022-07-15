Помощь в рефинансировании кредитов от Центра помощи заемщикам КРЕDО в Новосибирске

Часто условия кредитования становятся для заемщика бременем, при изменении его доходности, или из-за неправильной оценки возможностей при заключении договора.
Наступает момент, когда невозможно исполнять полностью долговые обязательства. В таком случае сейчас поможет законная процедура рефинансирования – изменения условий кредитования в пользу заемщика.
Конечно, для этого нужно иметь специальные навыки, высокий профессиональный опыт, и глубокие знания всех юридических тонкостей наряду с основными законами.
Такой высокий профессиональный уровень проявляют сотрудники в Центре помощи заемщика КРЕДО города Новосибирска.
Подробности и условия таких услуг основательно разъяснятся на сайте https://kredocenter.ru/pomoshch-v-refinansirovanii-kreditov/ Центра, или по звонку +7 (383) 375-3216. Квалифицированные и доброжелательные сотрудники окажут первую бесплатную консультацию, и посоветую дальнейший план действий.
Центр обеспечивает помощь в рефинансировании кредитов в Новосибирске, финансовую защиту, помогает в получении кредитов, авто кредитов, ипотеки, а также в их рефинансировании, оказывает бухгалтерские услуги.
Для подробного обсуждения и заключения договора Центр приглашает в офис 209 по улице Максима Горького, 54 в городе Новосибирске, возле метро «Площадь Ленина» (с парковкой), в рабочее время по будням, и в субботу 10:00-15:00.
Перекредитование
Эта процедура позволяет:
- Понижение процентной ставки с понижением ежемесячных взносов.
- Выполнить объединение всех платежей.
- Важно – поменять график платежей, с изменением их периодичности.
- Исключить микро займы.
- Освободить собственное имущество от залога.
Главное преимущество процедуры – заключается новое соглашение с более выгодными для заемщика условиями.
В итоге один или несколько тяжелых кредитов меняется на один, более лояльный.
По существующим законам, сегодня погасить старый кредит новым возможно, если долг кредита меньше одного миллиона рублей, а ипотеки – три миллиона.
Такая процедура доступна всем гражданам и ИП России21-65 лет. При условии непрерывного стажа от 3 месяцев, и более 10 тысяч рублей дохода в месяц.
После июньских мер 2022 года от Правительства, стало возможным понижение и процентных ставок в связи с понижением ключевой ставки.
Преимущества сотрудничеств с Центром КРЕДО
Постоянные клиенты отмечают такие достоинства Центра:
- Всегда помогут бесплатной консультацией.
- Профессионалы своего дела с высокой квалификацией и многолетним опытом.
- Индивидуальный подход с глубокой экспертной оценкой.
- Гарантия своих услуг, и низких процентных ставок.
- Эксклюзивные дополнительные услуги.