Как проходит процедура банкротства юрлица в Беларуси

С учётом нестабильной политической и экономической ситуации в республике Беларусь, многие организации испытывают трудности и могут оказаться на грани банкротства.

Если рассмотрены все варианты решения сложившейся проблемы, и ни один из них не помогает, остаётся официально запустить процедуру банкротства. Обратиться за юридической помощью при банкротстве можно в компанию https://mkconsulting.by.

Особенности банкротства юридических лиц в республике Беларусь

Нельзя просто так взять и объявить, что компания банкрот и ждать, что все кредиторы просто так с пониманием закроют глаза на долги и остальные обязательства.

Это официальная процедура, которая выполняется через суд и занимает достаточно приличное количество времени, включает в себя несколько этапов.

Крайне важно для того чтобы официально признать компанию банкротом, делать всё по закону и действующим правилам.

Процедура банкротства юрлица в республике Беларусь

Сам процесс включает в себя следующие этапы:

Возбуждение процедуры банкротства. Делается это через суд. Сам процесс возбуждения процедуры не должен быть больше одного месяца с момента подачи заявления.

Рассмотрение заявки и назначение управляющего. Процедуру нельзя вести самостоятельно. Назначается управляющий, который и должен принимать различные меры для того, чтобы на первых этапах спасти компанию, если это возможно.

Защитный период. Он длится не больше 3 месяцев. В это время назначается временный управляющий. Данный период подразумевает проверку судом документов компании, счетов для того чтобы убедиться в том, что у организации действительно есть серьёзные проблемы на основании которых она может запустить процедуру банкротства.

Конкурсное производство. В процессе рассмотрения дела на этом этапе суд принимает решение о банкротстве должника с его ликвидацией или санацией.

Прекращение правасубъектности компании-банкрота и продажа его имущества. Вырученные денежные средства идут на погашение долгов. Далеко не всегда полученных денег хватает на то чтобы полностью покрыть все долги компании. Но даже если этого не произошло, компания перестает существовать, а её учредители не остаются должны кредиторам.

Услуги специалистов

Есть специализированные компании, предлагающие услуги оформления банкротства для организации.

Так как сама процедура сложная, отнимет много времени, сил, нервов и денег, многие передают бразды правления специализированной компании.

Конечно, это стоит денег, но суммы не такие большие. И сам процесс пойдет намного быстрее и легче, что избавит от дополнительной головной боли.