Как писать в Инстаграм чтобы вас читали, цитировали и благодарили

Инстаграм является в первую очередь территорией визуального контента. Именно благодаря этому сайт и приобрел такую популярность во всем мире. И хотя действительно здесь фотография и видео играют важную роль, все же это не означает, что текст вообще не имеет значения.

Сегодня все больше внимания уделяется именно мыслям, которые дополняют визуальный контент. Конечно просто разместить фотографию намного проще, ведь над текстом необходимо думать. Сейчас мы рассмотрим простые советы, которые помогут вам писать в Инстаграм.

Постарайтесь писать для своей целевой аудитории как другу

Многие авторы Инстаграм аккаунтов говорят, что не знают, о чем писать. В таком случае вы можете начать переписку с другом. Расскажите ему о том, что с вами произошло, или чем вы занимались.

Далее скопируйте переписку в пост, но только немного отредактируя ее, чтобы адресовать всем подписчикам. Это может быть и выдуманный друг, главное, чтобы он был похожим на вашу целевую аудиторию. Можете не сомневаться, что это будет отличный искренний пост, который обязательно оценят.

Разбивайте текст на абзацы, а также используйте смайлы

Вашу информацию будет проще воспринять, если в тексте будут абзацы. Для того чтобы подчеркнуть какую-то мысль, или сделать акцент, отделите данный тест подходящими смайлами.

В посте должна быть всего одна мысль

Вам не нужно заваливать свою аудиторию большими объемами текста. Иногда это может быть всего одна строчка. Основное правило при создании поста – четкая формулировка цели. Причем цель должна прослеживаться на протяжении всего текста в каждом предложении и абзаце. Все лишнее необходимо удалить.

Делайте скриншоты больших текстов

Если у вас слишком длинный текст, и его никак нельзя сократить, а мысли в нем важные, то чтобы привлечь дополнительное внимание подписчиков, а также указать на его важность, можно сделать скриншот этого текста, и разместить как фотографию. Это необходимо для того чтобы освободить первый комментарий для хэштегов.

Дополняйте видеоролики субтитрами

Многие пользователи Инстаграм, смотрят видео без звука, поэтому благодаря субтитрам они смогут понять, о чем идет речь. Для записи таких видеороликов можно применять специальные программы, которые имеют функцию расшифровки звука.

Постоянно работайте над созданием качественного текста

Подобно как в занятиях фитнесом, для поддержания хорошей формы необходимы регулярные занятия, так и для создания хороших текстов нужна практика. Для этого вы можете анализировать старые посты, искать варианты улучшения подачи мысли, и возможно брать на заметку опыт тех, у кого это получается хорошо, однако, не копируя их тексты.

Призывы к действию

В своих постах пользователя нужно подтолкнуть к тому что вам от него нужно, для этого необходимо использовать в текстах призывы к действию. Например, можно побудить подписчиков оставить комментарии к посту, и поделиться было ли в их жизни нечто подобное. Также призывом может быть репост, лайк, или покупка вашего товара.

Пишите про людей

Когда вы рассказываете историю о себе, или о ком-то еще, то другие пользователи могут узнать в этой истории себя. Большинство людей похожи и это будет вызывать хорошую реакцию у вашей аудитории.

Вступительные слова

В любом тексте вступление играет важную роль. Если, прочитав первое предложение, человек не найдет для себя ничего интересного, то мало вероятности, что он дочитает его до конца

Используйте образы

Если не знаете с чего начать, то придумайте образ. Например, спросите у подписчиков: как бы вы поступили в такой ситуации? И далее опишите ее. Можно выбрать какого-то знакомого всем героя, и предложить аудиторию представить, как он бы поступил в данной ситуации.

Используйте истории из прошлого

Вы можете рассказывать истории и случаи из жизни, которые происходили с вами давно. Это обязательно вызовет интерес.

Пишите с конца

Начните свою историю заключительным предложением, или итогом описанного вами события, чтобы вызвать интерес, а затем расскажите о том, как вы к этому пришли.

Пишите в разговорном стиле

Постарайтесь преподносить информацию не книжными обрывистыми фразами, а в разговорном стиле. Сначала можно написать текст тезисами, а затем дополнить их разговорными словами.

Любите своих подписчиков, разговаривайте с ними, в своих постах постарайтесь решить их проблемы, затроньте самые тонкие грани их души и они обязательно вас поблагодарят подпиской.

Материал подготовлен сайтом: Instaservis.ru – Сервисы для Инстаграм

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про то, как научиться писать посты для Instagram.