Часы с корпоративным логотипом как инвестиция в узнаваемость бренда

Любой бренд и товарный знак нуждается в активном продвижении. Но это не только дорогая реклама с постоянными платежами. Элементы повседневного пользования целевой аудитории с размещенными на них логотипами тоже работают на продвижение. Эффективным средством для этого являются часы с логотипом на заказ – ручные, но особенно настенные. Такие, которые изготавливаются группой компаний Часпром.

Размещение их в местах массового посещения людьми не только будет продвигать ваш бренд, но и способствовать насыщенным коммуникациям с партнерами, заказчиками, развивать корпоративную культуру в компании. Разовые затраты на покупку будут долгие годы приносить пользу и работать на продвижение.

Часы с корпоративной символикой – как влияют на имидж компании и продвижение бренда

Предметы обстановки с логотипами в интерьере, особенно в корпоративном офисе дополняют общий имидж компании.

Они как элементы дресс-кода, внешнего вида и стиля в поведении работников. Присутствующие в помещениях логотипы способствуют поднятию командного духа, укреплению доверия партнеров и росту авторитета.

Клиенты проникаются престижностью, значимостью компании. Это помогает повышению спроса на товары и услуги бренда, является эффективной альтернативой рекламным кампаниям.

Наручные и настенные часы становятся ненавязчивым способом солидного и уверенного представления бренда партнерам, целевой аудитории клиентов и потребителей в тех местах, где они часто или постоянно присутствуют.

Как повышается статус и формируется имидж компании

Наличие брендовой символики и корпоративных знаков на элементах обстановки, циферблатах настенных и ручных часов согласно маркетинговым исследованиям, являются эффективным воздействием:

Организация явным образом выделяется перед конкурентами на общем рынке, где продвигается бренд.

Создается ассоциативный образ перед наблюдателями, вырабатывающий стойкое доверие к предприятию и его продукции. Образ воспринимается привычно и естественно, демонстрируя свою нужность и полезность.

Партнеры последовательно проникаются уважением, интуитивно стремясь сотрудничать с компанией.

Сотрудники организации сплачиваются в коллективе с пониманием, что причастны к авторитетному бренду, испытывая за нее гордость. Они стараются вносить и свою лепту в развитие. Проявляется объединение коллектива, развитие совместного творчества, стремление к развитию совместных проектов.

Размещение логотипа на часах в массовых местах формирует устойчивую репутацию предприятию и брендовому имиджу.

У сотрудников на уровне подсознания вырабатывается командное достоинство, стимулирующее активное участие в работе компании.

При эффективном профессиональном дизайне логотипов и символики на часах группы компаний Часпром, их наличие способствует эстетическому восприятию, и общему положительному образу вашей компании.

В часах с логотипами достигается эффективность результатов продвижения, когда они размещаются в местах присутствия бизнес-партнеров и клиентов, таким образом продвигая бренд, развивая имидж компании.

Это локации с присутствием целевой аудитории в офисах и кабинетах, торговых и развлекательных, медицинских центрах, на выставках, там, где происходят общественные собрания.

Везде корпоративный знак на часах будет способствовать повышению авторитета бренда.

Как выбрать часы с логотипом

Для кабинетов подойдут часы с оформлением натуральным деревом.

В массовых местах можно использовать корпус из пластика и металла.

Для заказа нужно определиться с параметрами:

Формой – квадратом, кругом, многоугольником.

Цветом – в соответствии с каталогом RAL, или выбрать имитацию натурального материала.

Местом циферблата, где размещать логотип.

Материалом – деревом, металлом, пластиком.

Формой стрелок, наличием и стилем цифр циферблата. Нужны ли деления по минутам.

Как движутся стрелки – плавно или ступенчато.

Нужно определиться, каким способом печатать логотип. Лучше всего это делать фотопечатью для передачи естественных цветов на рисунке, контрастных и точных надписей.

Определиться со стилем под аудиторию – классическим, минималистичным, спортивным, строгим деловым. Правильно учитывая критерии, способствовать эффективности в брендовом и бизнес-продвижении.