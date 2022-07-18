Для чего используются персональные прокси-серверы

На сайте https://shopproxy.net/ вы можете купить серверный или персональный прокси-сервер. Сайт или портал с большими объемами информации, такая информация, как видео, фото-презентации, комментарии, отслеживание кем-то твоих действий, показа из разных точек планеты — всё это сейчас делается исключительно через такие серверы, куда и поступает вся информация.

Прокси-аппарат для этих целей очень удобен и эффективен, и доступен даже для обычного обывателя, не говоря уже о серьезных бизнесменах и крупных государственных порталах.

Очень много прокси появились в интернете довольно давно, еще до его появления, тогда они предназначались для определенного круга лиц.

Самые первые Прокси сервера были созданы для частных нужд пользователей, то есть для каких-то частных людей, которые хотели быть незаметными, но все равно получить нужную информацию. Сейчас же существуют специальные прокси программы, которые дают возможность пользоваться несколькими серверами, где хранятся сервера с информацией.

Через эти программы можно сидеть в Интернете не только с ваших компьютеров, но и с мобильных телефонов. Такие программы упрощают пользование интернетом и экономят время.

Прокси серверы объединяют в себе работу нескольких программ, что дает возможность им оказывать на пользователя как помощь, так и непосредственный вред.

Существует большое количество сайтов, которые предоставляют услуги по поднятию прокси сервера, чтобы вы смогли получить доступ к некоторым сайтам.

Например, в блогах вам могут показать любую страну мира, для чего это делается? Чтобы помочь людям, которые не могут настроить свой компьютер под свои нужды, а также открыть для них массу полезных ресурсов, которые они искали.

Программы для прокси позволят вам, не подготавливая компьютер, получить доступ ко всему интернету, правда, на частоте 64 кбит, так как скорость загрузки сайтов достигает этого значения.

Кроме того, существуют программы для увеличения производительности вашей системы.

Например XP-Processor может сделать вашу систему очень шустрой, а Nortom Program 2003 – прекрасной.

Также при помощи программы можно заменить домашнюю страницу на прокси сервере и получать доступ только к нужным сайтам, или поменять язык браузера, сделать его более быстрым и менее требовательным к ресурсам, поменять его браузер с IE на Оперу и другие. Такие приложения также можно найти на просторах интернета.