Как проверить позицию сайта в Яндексе

Интернет — это универсальная платформа для размещения информации, позволяющей не только ускорить поиск, но и организовать множество бизнес проектов. Сегодня существует несколько критериев, по которым оценивается популярность ресурсов в сети.

Чтобы повысить этот рейтинг самостоятельно, можно использовать достаточно много подходов. Но все-таки продвижение сайтов желательно доверять опытным специалистам, которые сделают это в минимальные сроки.

Проверяем позицию вручную

Одним из самых простых способов определить рейтинг в Яндексе вашего сайта, является проверка его позиции с помощью строки поиска. Сделать это можно в несколько последовательных шагов:

Изначально нужно зайти на сайт поисковика, в нашем случае которым является Яндекс. После этого в специальном меню выставить регион, по которому происходит продвижение ресурса. Затем в строку поиска ввести фразу из семантического ядра сайта и выполнить запрос. Когда сайт выдаст все результаты, нужно методом простого перебора искать ваше приложение. Таким образом, вы точно узнаете, какую позицию оно занимает.

Используем специальные сервисы

Более простым и оптимальным способом определения рейтинга является применение определенных сайтов. Все подобные приложения позволяют найти сайт по нескольким ключевым запросам и адресу. Процесс довольно прост и предполагает введение полного пути и семантического ядра в специальные формы. После этого программа выдаст результат по вашему запросу и укажет позицию желаемого сайта.

Среди популярных бесплатных сервисов можно выделить такие ресурсы, как:

SitePosition. Бесплатная версия предполагает проверку только одного слова в трех различных поисковых системах.

SeoGadget. Этот сайт уже обладает более мощным функционалом, так как позволяет обрабатывать до 30 ключевых запросов. Форма для заполнения очень похожа на ту, которая представлена в ранее описанном варианте.

Top Inspector. Подобный анализатор отличается возможностью проверять до 5 проектов в одном из аккаунтов. Также на сайте есть возможность включать уже 1000 ключевых фраз и проводить анализ уже по нескольким регионам.

Бесплатные сайты проверок не дают полноценную картину состояния. Поэтому, чтобы получить достоверную информацию, желательно пользоваться платными программами, среди которых можно выделить «Топвизор». Этот ресурс производит полный анализ сайта и выдает не только рейтинг, но и всю необходимую аналитическую информацию (количество переходов и т.д.).