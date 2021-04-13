Скидки и бонусы от МФК «До Зарплаты»

У компании «До Зарплаты» действует одна акция – «Займы онлайн под 0% для новых клиентов». Чтобы оформить заявку, вам нужно заполнить анкету на сайте, указать желаемый срок погашения кредита. Через 7 минут вам придет смс о статусе рассмотрения заявки (вы узнаете, вам одобрили или отказали). В случае одобрения вам нужно будет указать код из смс на сайте, привязать банковскую карту и получить на нее деньги. Средства можно забрать наличными в отделении «До Зарплаты».

Жалобы на «До зарплаты»

Клиенты, пользовавшиеся услугами компании, отмечают, что заявки действительно быстро одобряются.

Многие говорят о работе менеджеров, что они приветливы, подробно отвечают на все вопросы. Еще людям нравится понятный сайт До Зарплаты, удобный личный кабинет и наличие мобильного приложения. Клиенты советуют внимательно читать договор. Так как в нем прописаны все услуги компании. Если вы не нуждаетесь в услугах юриста или не хотите пользоваться дополнительными услугами, – откажитесь от них.

Регуляция и лицензии dozarplati.com

Перед тем, как начать сотрудничать с компанией, стоит убедиться в том, что ей можно доверять. Сделать это можно, изучив нормативные документы «До Зарплаты».

И проверив контролирующие органы компании. «До Зарплаты» принадлежит ООО Микрокредитной компании «ДЗП-ЦЕНТР». Юридический адрес компании: 190031, Санкт-Петербург, Спасский переулок, дом 14/35 литер а, помещение 38-н офис 615. Контролирует работу До Зарплаты Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Санкт-Петербургу.

Лицензия и регулятор

Компания официально зарегистрирована, внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций. На сайте, в разделе «Лицензии и сертификаты» размещены все свидетельства организации: о государственной регистрации юридического лица и другие документы.

В разделе «Документации» вы можете почитать документы о том, как выдаются и возвращаются микрозаймы, познакомиться с правилами обработки персональных данных, посмотреть тарифы на услуги компании.

Служба поддержки

Со службой поддержки вы можете связаться несколькими способами:

Через чат-бота.

По телефону: 8 812 426 77 72.

Оставив заявку на сайте, чтобы вам перезвонили.

Через соцсети: Vk, Fb, Одноклассники.

«До Зарплаты» — это развод?

«До Зарплаты» – успешно развивающаяся компания, которая работает с физическими и юридическими лицами. Разобраться со схемой получения займа в компании просто, достаточно изучить ее сайт.

До Зарплаты имеет разрешения от надзорных государственных органов, все они выставлены на сайте. Там же есть подробная информация о том, как и кому выдаются займы, как их можно вернуть, пролонгировать, что будет, если деньги не получится вовремя вернуть.

Исходя из этого, «До Зарплаты» нельзя назвать разводом.

Компания вызывает доверие, так как выстраивает честные отношения с клиентами, не скрывает о себе никакой информации. Вопросы о компании можно задать менеджерам по телефону или в чат-боте. В жизни бывают разные ситуации. Иногда нам срочно нужны деньги, а занять у родственников не получается. Получить средства в течение одного дня, без заполнения множества бумаг можно в компании «До Зарплаты».