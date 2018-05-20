FinPR: Питер Бел, Byzantium, рассказал о секретах пиара ICO

На FinPR.ru вышло интервью с кофаундером ICO агентства Byzantium Питером Белом. Как выбирать СМИ для публикации статей про ICO? Стоит ли доверять блокчейн медиа самостоятельно писать материал о вашего продукте?

Эффективны ли сейчас ICO листинги? Ответы на эти вопросы читайте в интервью, которое провел крипто-энтузиаст и пиар-гуру Кирилл Безверхий, специально для блога FinPR.

Количество блокчейн СМИ постоянно растет. Если брать те, что с международной аудиторией и на английском языке, их количество перевалило за тысячу. По этой причине, возникает вопрос: публикация в каком медиа даст наилучшую конверсию?

Питер Бел уверен, что статичного ответа на этот вопрос не существует: в один момент одно СМИ дает наилучший эффект, в другое время – другое.

Кроме того, все зависит от формата, команды ICO проекта, времени публикации, региона, откуда команда стартапа и от других факторов.

По этой причине, кофаундер Byzantium рекомендует по возможности покупать недорогие публикации и делать максимально дешевый посев, с родни A/B тестированию. Все постигается методом проб и ошибок, уверен Питер.

Кроме того, все пиар-активности должны быть встроены в работу с комьюнити и SMM. В противном случае, эффект от дорогих публикаций в крупных крипто-медиа будет крайне слабым.

Говоря в целом о маркетинговых инструментах ICO, наибольшую конверсию, по мнению Питера, сейчас дают роадшоу.

Речь идет о том, когда ICO проекты сами или, чаще всего, с помощью агентств, организуют бизнес-завтраки и митапы с потенциальными инвесторами, включая венчурные и, чаще всего, крипто-фондами.

Впрочем, подчёркивает Бел, на 100% рассчитывать на фонды нельзя, т.к. этот вопрос крайне нестабилен. Может случиться, что на прайват-селе от фондов деньги по разным причинам ICO собрать не сможет. И если этот инструмент для стартапа был номером один, для такого ICO возникают большие риски провала.

Кроме того, при взаимодействии с крипто-фондами нужно не забывать, что им нужно время на принятие решений. Опрометчиво считать, что если после митапа институциональный инвестор выразил заинтересованность в проекте, он вложится на следующий день.

Нередко с момента первого контакта до вложения проходит два месяца. Учитывая дедлайны в мире ICO, с деньгами фонд может к вам прийти уже тогда, когда ICO пройдено.

Самым эффективным с точки зрения конверсии Питер считает ICO листинги. Они хороши и с ракурса простоты и скорости запуска.

Ценники за листинг на ICObench, Coinschedule, ICORating могут казаться взвинченными, признает Питер, однако отдача может составить 10 иксов.

Расшифровывая крипто-маркетинговый сленг, это означает, что с 1 доллара, потраченного на рекламу, можно продать токенов на 10 долларов.

Далее на видео вы можете более подробно ознакомиться с тем, что такое ICO.