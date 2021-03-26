Фасадные вывески уже давно стали привычным элементом городской архитектуры. Существуют определенные нормы, предъявляемые к таким вывескам. Одна из норм подразделяет их на две категории – рекламные и информационные.

В маркетинге фасадные вывески принято обозначать как любой рекламный носитель, который располагается на лицевой стороне здания. При этом любая фасадная вывеска является разновидностью наружной рекламы. Производством фасадных вывесок в Москве качественно занимается рекламно-производственная компания sign365.ru.

Что принято понимать под фасадными вывесками

С точки зрения действующего законодательства, вывески на фасадах рассматриваются как один из элементов дизайна здания.

В таких вывесках должна содержаться следующая информация:

Юридическое название компании;

Вид деятельности;

Время начала и окончания работы.

Вывески такого формата не требуют специального согласования и получения разрешения на размещения от администрации района.

Вывеска может быть обычной, плоской, либо объемной, выполненной в виде светового короба. Размеры, место размещение, дизайн оформления, содержание определены соответствующими законодательными актами.

При этом, если вывески будет упоминаться бренд, то в этом случае она может быть размещена только получения разрешения. Это касается и художественно оформленных вывесок, то есть тех, которые разрабатывались и изготавливались по индивидуальному дизайнерскому проекту.

Информационные фасадные вывески

Информационными вывесками принято считать носители, содержащие только нужную для потребителей, посетителей, клиентов информацию.

В частности название организации, каким именно видом деятельности она занимается, в каком рабочем режиме работает. Такие вывески, как правило, устанавливаются непосредственно на фасаде здания в зоне входной группы.

Это касается в том числе и мобильных вывесок. Монтаж, в зависимости от конструктивных особенностей фасадной вывески может осуществляться различными способами.

Независимо от способа установки, вывеска должна быть прочно и надежно зафиксирована к несущему основанию. К категории фасадных вывесок также относится бегущая строка, не содержащая рекламной составляющей. Вывески магазинов, если в них не содержится информация о ценах, также принято считать обыкновенными фасадными вывесками.

Сфера использования фасадных вывесок обширна – это магазины, офисы, салоны красоты, парикмахерские, медицинские учреждения, производственные здания, школы, детсады.