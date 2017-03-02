Как приготовить цесарку в духовке?

Цесарка – это птица (дичь), которая может быть приготовлена каждым в домашних условиях. Стоит ли говорить о том, что цесарка по своему вкусу не особенно отличается от курицы. Однако гурманы явно оценят некоторые нотки, которые свойственны только дичи.

Цесарята значительно вкуснее за счёт нежности своего мяса. Однако методика приготовления от этого не изменяется. Приготовление птицы в духовке – это классический рецепт, который позволит добиться уникального вкуса при мягком мясе (несмотря на то, что мясо волокнистое).

Ингредиенты, которые потребуются для приготовления

Ниже представлены ингредиенты, которые свойственны классическому рецепту приготовления цесарки в Великобритании:

1 цесарка (одной птицы будет достаточно для 4 человек);

1 лимон;

3 лавровых листа;

1 лук репчатый;

175 г сливочного масла;

1 рукав для выпекания;

фольга.

Предварительно рекомендуется подготовить цесарку к приготовлению. Необходимо удалить всю требуху. Если Вы любите сердечки и печёнки куриные, то их можно оставить и у цесарки. В дальнейшем они могут быть использованы, к примеру, в супе.

Важно хорошо промыть птицу. После этого переходим к начинению. Важным отличием приготовления цесарки от курицы считается набивание её начинкой через шею. В качестве начинки может быть использовано всё, что угодно – от сухофруктов, то кислых цитрусов.

После завершения процесса начинения птицы, шея закалывается при помощи зубочисток. Следует удостовериться, что сок от начинки не будет выливаться через шейное отверстие.

Приготовление в духовке

Тем временем духовка уже должна быть разогрета до температуры в 190 градусов по Цельсию. Если духовой шкаф располагает функцией конвекции, то это лишь выгодным образом ускорит приготовление птицы.

Начинённую птицу укладывают в рукав для запекания. После этого на противне она отправляется в духовой шкаф. Среднее время приготовления – около часа (всё зависит от размеров и старости птицы).

После того, как час истёк, рекомендуется вспороть рука для запекания и в течение 20 минут периодически поливать птицу вышедшим из неё соком. Открытый рукав позволит получить зажаристую корочку.

По истечению 20 минут птица вынимается из духовки и оборачивается фольгой. Подаётся на горячих тарелках с гарниром.

Иван Ургант наглядно продемонстрирует, как осуществлять приготовление цесарки в домашних условиях: