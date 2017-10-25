Сколько можно заработать на Форексе

Игра на бирже привлекает многих людей, так как она стала доступна с помощью сети интернет. Но следует понимать, что подобный вариант требует не только значительных усилий, но и правильного выбора брокера.

Сегодня существует множество организаций, которые предоставляют подобные услуги. Перед тем, как начинать игру на бирже, следует ознакомиться с результатами запроса Телетрейд отзывы.

Возможная прибыль

Игра на рынке Форекс — это очень сложная процедура, которая зависит от множества факторов. Многие рекламные подходы утверждают, что можно зарабатывать большие суммы денег за определенно небольшие промежутки времени. Но это все только маркетинговый ход, чтобы привлечь клиента к одной из программ обучения.

Новички могут при хорошем совпадении всех вариантов могут получить до 100-150 долларов в месяц. Что касается мировых фондов, то здесь все намного сложнее. В зависимости от организации и подхода некоторые трейдеры могут зарабатывать от 20 до 70% от вложенных средств.

Следует отметить, что такая прибыль не является стабильной и может колебаться в очень широком диапазоне в зависимости от сезона.

От чего зависит прибыль

Заработок на рынке Форекс предполагает выполнение множества операций. Следует понимать, что прибыль здесь зависит от нескольких факторов:

Состояние рынка. Следует понимать, что этот фактор является одним из самых основных. Если трейдер научится правильно анализировать и прогнозировать все операции, тогда он сможет получать большую прибыль. Когда же эта система ведет себя непредсказуемо, тогда одни могут заработать, а другие пролететь.

Размер вложений. Здесь действует прямая зависимость, предполагающая высокую прибыль при использовании большой суммы. При этом следует понимать, что если вы проиграете, то и потеряете намного больше средств. Поэтому специалисты рекомендуют начинать новичкам с небольших вложений, постепенно увеличивая их.

Торговая стратегия. Этот подход предполагает грамотное вложение денежных средств в определенные операции. Чем качественней будет проведен анализ, тем выше прибыль. Для осуществления подобных операций предназначаются множество сервисов, которые требуют определенных навыков в теории вероятностей и математической статистике.

Заработок на бирже Форекс — это относительное значение, которое зависит только от самого трейдера и ограничивается только его финансовыми возможностями.