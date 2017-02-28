Как предотвратить утечку данных при помощи DLP?

Данная технология позволяет предотвратить утечку конфиденциальной информации из системы пользователя или компании. К DLP относятся также и все средства, которые необходимы для этого.

В 21 веке информация является главным оружием, поэтому важно минимизировать несанкционированную передачу данных третьим лицам. Изначально угрозы утечек информации не так сильно волновали простых пользователей компьютера или глав организаций.

Со временем спрос на защитные системы от утечки личной информации начал только расти. Поэтому Data Loss Prevention становится всё более популярной.

Данная технология построена на анализе входящих потоков, которые циркулируют не только локально, но и тех, которые пересекают периметр зоны под контролем системы.

Если была обнаружена личная информация, срабатывает механизм безопасности и в случае необходимости идёт блокировка передачи информации.

При этом неважно, при помощи какого способа она передаётся, это могут быть сообщения, сессия или передача пакета.

Data Loss Prevention распознают конфиденциальные данные двумя путями. При помощи контроля над формальными признаками, к таким можно отнести метки и различные функции хеша.

Также технология DLP занимается анализом всего контента, который располагается в зоне действия системы. Первый метод предотвращает ложный запуск защитных механизмов, однако требуется классификация бухгалтерии.

Второй метод наоборот, увеличивает шанс ложной защитной блокировки информации, но также он даёт возможность обнаружить передачу конфиденциальных данных организации не только в конкретных документах, но и в общем потоке.

Если система Data Loss Prevention качественная, она использует себе оба метода одновременно.

Ограничения законодательства

Сейчас, если организации хочет использовать данную технологию для своей электроники, необходимо соответствовать некоторым требованиям. Данный вопрос можно рассмотреть с трех сторон.

Прежде всего, любой компании необходима защита конфиденциальных данных. Однако любая система должна иметь сертификат и соответствовать требованиям не только ФСБ, но и ФСТЭК.

Ещё одна сторона вопроса, лица, которые выпускают данную систему, постоянно модернизируют свои защитные технологии в условиях высокой конкуренции.

По этой причине они не могут ориентироваться только лишь на требования законодательства Российской федерации.

В глобальной сети имеются комментарии, которые утверждают тот факт, что Data Loss Prevention нарушает некоторые части конституции, а, следовательно, использования данной технологии можно рассматривать с позиции УК.

Источник: www.trinitygroup.ru

Далее на видео вы можете ознакомиться с подходами к защите информации на современном предприятии.