Обзор ассортимента прихожих в Николаеве от компании Мебель Art

От качественно обустроенной прихожей очень многое зависит. Утром люди спешат и важно, чтобы все необходимое было под рукой, не приходилось ничего ждать. То же самое при возвращении домой после рабочего дня.

Нужно место, куда повесить верхнюю одежду, поставить обувь, хранить тапочки и не только. Качественную мебель для прихожей в Николаеве можно приобрести в компании Мебель Art на сайте https://mebel-art.com.ua/prihozhie7688, фирменные магазины которой есть в городе. Это позволит воочию, при необходимости, предварительно увидеть и оценить продукцию производителя.

О компании

Мебель Art не первый год работает в этой сфере, сумев из небольшого цеха вырасти в крупную мебельную фабрику, заработав себе имя и безупречную репутацию.

Ничего удивительного, ведь качество продукции очень высокое, цена – адекватная, даются официальные гарантии. Все производство собственное. То есть компания не занимается перепродажей мебели других производителей.

Современное европейское оборудование, качественные материалы и фурнитура, трендовые дизайны делают мебель качественной и актуальной. Цены доступные.

С каталогом можно ознакомиться на сайте. Если есть вопросы, можно задать их менеджеру по номеру телефона: (099) 909-54-38. Он внимательно выслушает, предоставит подробную консультацию, сориентирует по моделям и поможет сделать выбор.

Ассортимент прихожих

Мебель Art предлагает очень большой выбор мебели для прихожих. Специфика данного помещения такова, что невозможно везде использовать какой-то один вид стандартной мебели, даже, если будет множество отсеков для хранения вещей, обувь, зонтов, мелочи и не только.

В зависимости от того, квартира это или дом, размер прихожей может быть разный. В большинстве случаев пространство ограниченное. При этом его нужно обставить мебелью таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт.

Мебель Art предлагает следующие виды мебели для прихожей собственного производства:

Обувницы

Тумбы

Прихожие с зеркалом

Прихожие с полкой и зеркалом

Прихожие с платяным шкафом

Шкафы-пеналы и многое другое.

Можно выбрать подходящую для себя конфигурацию.

Если места для хранения мало, всегда можно докупить что-то еще. Например, к прихожей с обувницей, если это семья из 4-5 человек, можно также докупить отдельную обувницу. Для того, чтобы приводить себя в порядок перед выходом из дома, можно купить шкаф с зеркалом в полный рост.