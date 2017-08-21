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Характеристики промышленных газовых котлов
21 августа 2017

Промышленные газовые котлы используются для выработки тепла. От бытовых аналогов их отличают, прежде всего, размеры. Ведь оборудование должно обеспечивать функционирование целой отопительной системы (несколько этажей, водопровод и т.д.).

На сайте http://a-energy.ua/ua/catalog/promyshlennye-gazovye-kotly Вы сможете приобрести промышленные газовые котлы на выгодных условиях. В нижеприведённой публикации опишем характеристики газовых котлов, а также их классификацию.

Какие классы промышленных газовых отопительных котлов существуют?

Какие классы промышленных газовых отопительных котлов существуют?

По большому счету разделить вышеозначенное оборудование можно на два больших класса:

  • навесные;
  • стационарные.

Навесные котлы отличаются сравнительно небольшими габаритными размерами. Они могут быть, как одноконтурными, так и двухконтурными. Последние используются не только для обеспечения функционирования отопительной системы, но и для производства горячей воды, регулярно использующейся (а не только в зимний период времени) в водопроводе.

У промышленных газовых котлов имеются некоторые преимущества, которые и являются основным триггером выбора – привлекательная стоимость, высокий КПД, предельная простота в использовании, экономичное отношение к топливу, применение электроэнергии не требуется.

Следовательно, подобные агрегаты вполне могут быть установлены на объектах, где энергозависимость (речь идёт о зависимости от электрической энергии) смерти подобно. В пример можно привести современные перинатальные центры (регулярное выполнение хирургических операций). Безусловно, существует большое количество сфер в промышленности, где вышеозначенное оборудование окажется, как нельзя кстати.

Обязательная система самодиагностики котла

Обязательная система самодиагностики котла

Не стоит забывать о том, что природный газ, используемый в качестве топлива в вышеозначенных котлах, весьма взрывоопасен. А это означает, что оборудование обязательно должно обладать системой контроля утечки газа.

К вышеозначенной проблеме могут вести различные причины: неисправность котла, утрата тяги в дымоходе, некорректная работа термостата и т.д.

В случае, если утечка всё же имеет место быть, первое, что должна выполнить автоматика котла в этом случае – просигнализировать о проблеме. Далее выполняется экстренное прекращение подачи топлива в оборудование.

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В видео демонстрируется принцип проведения технического обслуживания промышленных котлов:

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