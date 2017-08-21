Характеристики промышленных газовых котлов

Промышленные газовые котлы используются для выработки тепла. От бытовых аналогов их отличают, прежде всего, размеры. Ведь оборудование должно обеспечивать функционирование целой отопительной системы (несколько этажей, водопровод и т.д.).

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Какие классы промышленных газовых отопительных котлов существуют?

По большому счету разделить вышеозначенное оборудование можно на два больших класса:

навесные;

стационарные.

Навесные котлы отличаются сравнительно небольшими габаритными размерами. Они могут быть, как одноконтурными, так и двухконтурными. Последние используются не только для обеспечения функционирования отопительной системы, но и для производства горячей воды, регулярно использующейся (а не только в зимний период времени) в водопроводе.

У промышленных газовых котлов имеются некоторые преимущества, которые и являются основным триггером выбора – привлекательная стоимость, высокий КПД, предельная простота в использовании, экономичное отношение к топливу, применение электроэнергии не требуется.

Следовательно, подобные агрегаты вполне могут быть установлены на объектах, где энергозависимость (речь идёт о зависимости от электрической энергии) смерти подобно. В пример можно привести современные перинатальные центры (регулярное выполнение хирургических операций). Безусловно, существует большое количество сфер в промышленности, где вышеозначенное оборудование окажется, как нельзя кстати.

Обязательная система самодиагностики котла

Не стоит забывать о том, что природный газ, используемый в качестве топлива в вышеозначенных котлах, весьма взрывоопасен. А это означает, что оборудование обязательно должно обладать системой контроля утечки газа.

К вышеозначенной проблеме могут вести различные причины: неисправность котла, утрата тяги в дымоходе, некорректная работа термостата и т.д.

В случае, если утечка всё же имеет место быть, первое, что должна выполнить автоматика котла в этом случае – просигнализировать о проблеме. Далее выполняется экстренное прекращение подачи топлива в оборудование.

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В видео демонстрируется принцип проведения технического обслуживания промышленных котлов: