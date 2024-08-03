Изящные и практичные садовые качели используются для комфортного отдыха на даче и служат украшением участка. Чтобы выбрать качественную и удобную в эксплуатации модель, стоит ознакомиться с рекомендациями профессионалов.

Материал каркаса

Садовые качели состоят из каркаса и сидения. При выборе качелей особое внимание следует обращать на материал, из которого изготовлен каркас, ведь от этого зависит прочность и долговечность всей конструкции.

В продаже можно встретить следующие варианты:

Пластик. Из пластика изготавливают бюджетные модели садовых качелей. Они очень легкие, неприхотливые в уходе и удобные в транспортировке. Но при изготовлении взрослых качелей пластик используется достаточно редко, из-за недостаточной прочности. Обычно из данного материала изготавливают качели для малышей.

Дерево. Деревянные качели великолепно вписываются в ландшафт, гармонируя с окружающим пейзажем. Они не нагреваются на солнце, подходят для круглогодичного использования. При правильном уходе такие качели прослужат очень долго.

Металл. Самые прочные и надежные качели изготавливают из металла. Такие качели достаточно массивные, они отличаются отличной устойчивостью и способны выдерживать очень большие нагрузки. Благодаря специальному покрытию, металлический каркас не боится воздействия негативных факторов внешней среды и может использоваться на участке круглый год. В продаже представлены различные модели металлических садовых качелей. Особенно изысканно смотрятся конструкции, украшенные коваными элементами.

Рекомендации по выбору

При выборе садовых качелей стоит обращать внимание на характеристики сидений, ведь от этого напрямую зависит комфорт при использовании данных конструкций.

По форме сидения бывают следующих видов:

Без спинки. Это недорогие модели типа гамака. Пользоваться такими качелями удобно в положении лежа.

С фиксированной спинкой. Это бюджетные модели, сидение которых выполняется в виде дивана, установленного на сварную раму. Возможность регулировать угол наклона спинки отсутствует.

С раскладывающейся спинкой. Это самые комфортные модели. Пользователь может регулировать угол наклона спинки и откидывать ее полностью, трансформируя сидение в широкое ложе.

Еще один важный параметр сидений, на который следует обращать внимание при выборе, это основание.

В продаже можно встретить следующие варианты: