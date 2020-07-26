Ремонт электрических плит в Уфе

О кухонных плитах есть разные мнения. Одни считают, что на кухне должна стоять газовая плита, ведь они к ней привыкли и она для них более удобна.

Если говорить о безопасности, то конечно в доме безопаснее, когда на кухне стоит электрическая плита. Но, в этой статье мы поговорим не о том, какую плиту лучше поставить на кухне, а о том, какие проблемы могут возникнуть при ее работе.

Как и всегда, убедительно рекомендуется при сложных поломках бытовой техники обращаться в сервисный центр ufamaster.com, где опытные специалисты окажут помощь и вернут вашу технику в рабочее состояние.

Но есть случаи, когда можно самостоятельно сделать ремонт электрической плиты в Уфе, устранив некоторые неисправности, а для этого понадобится знать причину того, почему эта неисправность возникла.

А еще стоит хоть немного разбираться в технике для устранения тех неисправностей, от которых можно исправиться без мастера.

Осуществление диагностики неисправности

Плита работает ежедневно без перебоев и нарушений, но даже в нормальной работе электрической плиты могут проявиться какие-то недочеты. К таким нарушениям относятся:

не нагревается конфорка и духовка;

перестали работать индикаторы на плите;

нагрев конфорок происходит плохо;

отсутствует подсветка в духовке.

Причин неисправностей достаточно много и в большей степени будет требоваться ремонт электроплит в Уфе под контролем специалиста. Одной из них является автомат защиты, который срабатывает, когда в сети скакнуло напряжение или пошла большая нагрузка на электрическую сеть.

В данном случае нужно проверить сам автомат. В том случае, если он работает, но плита все также не включается, то нужно провести диагностику.

В чем еще могут быть причины?

Сначала необходимо проверить, есть ли напряжение в электрической сети, ведь возможно в доме отключили подачу электричества. Если в доме есть электричество, то необходимо проверить автоматы в щитке своей квартиры или дома.

Случается, что в щитке подгорели клеммы или проводка. Не найдя причин в щитке, разберите розетку, в которую производится подключение плиты. Возможно, что проблема в том, что в розетку не подается ток. С такой проблемой можно справиться самостоятельно или же позвать электрика.

Бывают и такие случаи, когда ток в розетках есть, но он отсутствует на входных клеммах прибора. Тут проблема может скрываться:

в оборванной проволоке;

в вилке кухонной плиты;

или плохо держатся контакты.

В таком случае электроплита может не включаться или работать с перебоями. Тут уже ремонт бытовой техники в Уфе можно провести самостоятельно, без помощи электрика.

Ну, конечно, если имеете хоть малейшее понимание того, как справиться с таким заданием. Особенно это касается того, что разболтались крепления проводов, для этого разберите вилку, обрежьте провода, выполните зачистку, подключите все заново и попробуйте включить плиту.

Как бы там ни было, техника любит руки профессиональных мастеров и бережное отношение, поэтому лучше обращаться за помощью к специалистам, которые знают все проблемы в работе электроплит и смогут с легкостью справиться с ними.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как проверить конфорку.