Как правильно укладывать паркетную доску

Дерево представляет собой очень популярный материал, который все чаще используется для внутренней отделки дома. Из этого продукта изготавливают множество изделий, среди которых следует выделить паркетную доску.

Этот продукт представляет собой слоевой материал, отличающийся прочностью и безопасностью. Чтобы ознакомиться с основными параметрами этого продукта можно, посетив официальный сайт производителя.

Подготовительные работы

Паркетная доска состоит из нескольких слоев натуральной древесины. Материал отличается прочностью и долговечностью. Монтаж этих конструкций начинается с подготовки поверхности. Эта процедура может выполняться несколькими способами, которые зависят от типа основания:

Бетонные пол предварительно выравнивается. Делают это с помощью специальных смесей, которые наносят на предварительно очищенную поверхность. Перед выравниваем, желательно проверить состояние всего основания. Оно не должно колебаться и иметь больших перепадов. Если существуют большие повреждения, желательно полностью переделать бетонный участок.

Деревянные полы также нужно выравнивать. Поверхность должна иметь минимальный уклон. Важно проверить состояние чернового пола. Все доски не должны скрипеть и прогибаться. Если подобное явление присутствует, следует проверить и при необходимости заменить лаги.

Выравнивают деревянные полы с помощью влагостойкой фанеры, которую крепят к основанию с помощью специальных крепежей. Важно при этом минимизировать перепады высоты и прогиб листов при нагрузке.

Алгоритм монтажа

Паркетная доска может укладываться несколькими основными способами:

Клеевой. Такой подход предполагает крепление доски на специальные растворы. Применяют его при обустройстве комнат с большой площадью.

Плавающий. Эта технология относительно простая, так как монтаж происходит только за счет защелкивания замков соседних элементов.

Процесс укладки доски можно разбить на такие последовательные этапы:

В первую очередь на пол укладывают полиэтиленовую пленку, которая будет служить в качестве гидроизоляции. Поверх не монтируется подложка из вспененного полиэтилена, пробки или других подобных материалов. Стыки листов изолируются с помощью скотча. Если же паркет будет ложиться на клей, тогда в качестве подложки следует использовать влагостойкую фанеру. Завершается процедура укладкой доски. Начинают монтаж с одной из сторон комнаты. Для этого первую доску выравнивают вдоль стены. Затем к ней крепиться в замок другой элемент. Если применяется клей, тогда на пол наносится раствор, а затем доски стыкуются с помощью пневмогвоздей.

Процесс монтажа паркетной доски — это сложная процедура, которую лучше доверять опытным специалистам.