Как получить разрешение на работу в России?

Получение разрешения на работу является необходимостью. Даже если иностранец располагает разрешением на проживание, всё равно он обязан дополнительно получить разрешение на работу в стране. Существует лишь одно исключение – иностранные резиденты, которые располагают видом на жительство, могут не получать РНР.

Между тем, сделать разрешение на работу можно, как самостоятельно в профильных органах, так и воспользовавшись услугами специализированных фирм. Последний способ является более привлекательным, так как иностранец избавит себя от унижения, связанного с российской бюрократической машиной.

Что потребуется предъявить?

Для получения на работу необходимо предъявить следующий пакет документов:

заявление;

справку о здоровье (отсутствие СПИДа);

документ, удостоверяющий личность.

Крайне важно держать бдительность. В сети появились мошенники, которые предоставляют возможность получения разрешения на работу всего за один день. На самом деле это физически невозможно.

Такой документ является поддельным. Между тем, использование поддельных документов является уголовно наказуемым деянием. Как правило, миграционные службы обязаны выдать разрешение на работу в течение 10 дней с момента приёма документов, либо выдать отказ, но при этом обосновать его соответствующей статьёй российского трудового законодательства.

Получение разрешения

Также необходимо отметить, что для граждан Белоруссии сделаны некоторые послабления, которые также не нуждаются в получении разрешения на работу. В установленные сроки иностранный гражданин должен прийти в орган, где подавал документы за получением разрешения на работу.

Разрешается предоставить справки об отсутствии вышеозначенных заболеваний в течение 30 суток после получения документа, легитимизирующего его труд на территории РФ.

Напомним, что разрешение на работу выдаётся сроком на 90 дней.

Однако, если профильные органы не получат медицинской справки в указанные сроки, они получают все полномочия чтобы аннулировать действие разрешения на работу. И в дальнейшем отказать в его очередном получении.

Иностранец, кроме того, должен располагать хотя бы базовым уровнем знания русского языка. В случае же, если возникают какие-то озабоченности или претензии к работе профильной службы, всегда можно апеллировать к Федеральному закону за номером 115.

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В видео будет рассказано о том, как получить разрешение на работу на территории России: