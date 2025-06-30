Как устроен стенд для испытаний Гидроцилиндров

Гидравлические цилиндры (ГЦ)– часть исполнительных механизмов в гидросистемах, преобразующих жидкостную энергию в механические перемещения.

Работоспособное состояние в оборудовании и технике во многом определяется исправной работой этих устройств. Чтобы оценивать надежность и состояние ГЦ, используется их проверка на испытательных Стендах для Проверки Гидроцилиндров.

Особенности, виды стендов для испытания ГЦ

Данные стенды являются оборудованием для проверки характеристик и функциональности цилиндров с различными габаритами и параметрами. Распространены разновидности:

Имеющие автономную гидросистему нагружения – с цилиндром, регулируемыми дросселями, обратными клапанами и гидробаком.

Использующие рекуперацию энергии – проверяют параллельно сразу два гидроцилиндра

Эти ГЦ можно применять в лабораториях или на производстве – как для контрольных или прототипных, так и выборочных серийных испытаний.

Еще – в качестве входного контроля при закупках.

Устройство и работа

Основные конструкционные элементы стенда:

Место для подключения испытываемого ГЦ вместе со шлангами и штуцерами.

Механизм нагружения, представляющий собой еще один гидроцилиндр, в котором поршень и подпружиненный пружиной шток, с регулировочной гайкой. В полостях нагрузочного ГЦ находится рабочая жидкость, она может перетекать в сообщающиеся полости ГЦ, который испытывается.

Возвратно-поступательные и вращательные приводы. Это электродвигатель с кривошипно-шатунным механизмом для поступательных движений. Связь вала электродвигателя со штоком ГЦ через муфту.

Фильтрующая система.

Контрольно-измерительные приборы в виде манометров, термометров, измерительных бачков, датчиков-расходомеров, динамометра усилия на шток. Шкаф управления с силовой арматурой на 380 В.

Все компоненты объединены с монтажом на один каркас. Если испытываются функционально сложные объекты, блоки стенда могут разноситься в пространстве.

На стенде проверяется: степень герметизации всей конструкции и на штоке, сила тяги на нем, скорость перемещения поршня, ресурсные показатели, КПД, время торможения и наработки на отказ.

Измеряются рабочие давления и холостого хода, определяется нахождение их в допустимых пределах. Опрессовываются крайние положения, достигаемые штоком. Проверяются наружные уплотнения, обеспечивающие перетекание жидкости без потерь.