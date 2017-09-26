Как получить микрозайм

Кредитование является очень распространенным способом получения денег. Подобный подход используется многими, но некоторым нужна только небольшая сумма.

Получить ее вам помогут микрозаймы переводом на карту. Более детально ознакомиться с этой услугой можно на специализированных сайтах, где указаны основные условия кредитования.

Основные понятия

Микрозайм — это разновидность кредита, отличающегося небольшой сумой займа. При этом выдается он также на короткий срок. При этом процентная ставка может не отличаться от стандартной. Но в большинстве случае она намного выше, чем та, которую выдают банки.

Поэтому подобные операции следует выполнять в том случае, когда они реально нужны. Выдаются микрокредиты зачастую на специальных сайтах, что исключает посещение клиентом учреждения. Еще одним преимуществом является выдача денег на банковскую карту. Таким образом, кредит можно получить за очень короткое время.

При этом для его оформления нужно минимальное количество документов, подтверждающих личность.

Алгоритм оформления

Получить микрозайм можно в довольно многих организациях. Процесс оформления такого кредита предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

В первую очередь определитесь с предприятием, которое будет выступать заемщиком. Важно оценить отзывы клиентов, пользовавшихся услугами тех или иных компаний. При этом следует обращать внимание на размер процентной ставки. Подбирайте оптимальное соотношение всех этих характеристик. Следующим шагом является заполнение специальной формы заказа. Практически все эти элементы предполагают указание вашего полного имя, номера и серии паспорта, а также идентификационного кода. Обратите внимание, что практически все организации проверяют ваши данные. Поэтому указать неправдивую информацию не получится. После этого клиент указывает номер банковской карты. Она также проверяется на реальность. При этом некоторые компании могут проверять и кредитную историю. Завершается процесс оформления связью с менеджером. Этот специалист уточняет все данные, а также заключает с вами специальный договор. Когда все правильно, на указанную карту клиенту перечисляют кредит.

Микрозаймы — это не универсальное решение всех проблем. Используйте их только в том случае, если вы уверены, что сможете своевременно вернуть долг.