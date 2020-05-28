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Как получить лицензию на осуществление медицинской деятельности

28 мая 2020

Медицинские услуги являются важной сферой, деятельность которой подлежит обязательному государственному регулированию, а значит требуется лицензия. Удобным и быстрым способом получения лицензии на осуществление медицинской деятельности считается обращение в специализированную организацию, например, к опытным специалистам компании ТЕМП.Консалтинг.

 

Кто выдает лицензию для медорганизации

Организация, оказывающая помощь в лицензировании услуг медицинского профиля, предоставляет различные консультации, оформляет нужную документацию и содействует в получении различных сертификатов соответствия государственным стандартам качества услуг.

При оформлении медицинской деятельности крупных лечебных центров, а также мелких частных кабинетов и небольших клиник (стоматологических, массажных, косметологических) необходима помощь профессионалов.

Компания осуществляет сбор необходимого пакета документов, подготовку помещения и технического оборудования.

При получении консультации можно уточнить саму процедуру получения лицензии, подготовку и проверку предоставленных документов.

Консультации предоставляются бесплатно, также рассчитывается стоимость оказания услуг и обсуждение всех видов работ. Всю необходимую информацию, возможность получить ответы на любой вопрос предоставит сайт специализированной компании.

Получение медицинской лицензии

Клиент может получить весь комплекс работ для получения медицинской лицензии в одном месте.

Компания помогает при прохождении различных проверок в контролирующих органах, составлении документов в соответствии с требованиями по качеству и нормам СанПина для врачебной деятельности, а также правильности оформления заявления о выдаче медицинской лицензии.

Также при заключении договора на оказание профессиональной юридической помощи в получении разрешительной документации по лицензированию медицинских услуг определяются основные этапы работы.

Одним их важных этапов является получение экспертного заключения на соответствие помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также вся необходимая подготовительная работа по согласованию в госорганах. Период работы для получения лицензии составляет примерно 3 месяца.



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