Какие пластиковые окна выбрать: Рехау или КБЕ?

При выборе пластикового остекления покупатель хочет получить топовые характеристики за приемлемую цену. В лидеры рынка вышли две компании: KBE и Рехау. Они предлагают свои профильные системы для остекления на протяжении долгих лет – успели зарекомендовать себя с лучшей стороны во всех климатических поясах страны. До сих пор идут споры – какой из производителей обеспечивает наиболее высокие качества пластиковым окнам.

Нижеприведённая статья поможет выбрать производителя не на домыслах и отзывах из Интернета, а по фактическим характеристикам изделий.

Почему Рехау лидирует?

Действительно, львиная часть клиентов KBE выбрала этот бренд преимущественно из-за низкого уровня цен. Оценивать производителей пластиковых окон будем по следующим параметрам:

толщина пластика (стенка профиля);

общее количество камер в профиле;

максимальная ширина профильной системы;

устанавливаемые стеклопакеты.

И уже на пером параметре Рехау захватывает лидерство. Толщина стенки в его пластиковых окнах составляет 3 мм. В то время, как у КВЕ – 2.8 мм (кроме КБЕ эксперт А-класса, где наружная стенка по толщине тоже 3мм). Казалось бы 0.2 мм – не так уж и важно.

Однако в эксплуатации эти две «десятки» эффективным образом увеличивают прочность пластиковых окон. Следовательно, эксплуатационные сроки по умолчанию будут выше у Рехау.

Количество камер и армирование

От количества камер зависит эффективность сбережения тепла, звукоизоляция помещений. То есть, чем больше камер – тем лучше. В профильных системах от производителя KBE встречается не более 5 камер.

Рехау предлагает BrillianDesign, где присутствует 5.5 или 5 (6) камер. Также у Рехау Интелио и Генео профиль 6-камерный. Суть в особом расположении армирующей планки из оцинкованного металла. Результатом этого получается создание дополнительной «полукамеры». В отношении армирования оба производителя используют планки из оцинкованного металла.

Отдельного внимания заслуживают уплотняющие контуры (резинки). Ведь именно уплотнители первыми выходят из строя (становятся жёсткими, непластичными). У Рехау их ассортимент гораздо шире и по цвету,и по характеристикам. Особенность уплотнителей Рехау в том, что они вкатываются отдельно, в то время, как у КБЕ практикуется уплотнитель, экструдированный в сам профиль.

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В видео выполняется краш-тест всех популярных на сегодня профильных систем с целью выбора самой надёжной: