В отличие от камер в профиле, камеры окна – это воздушные прослойки в стеклопакетах, соответственно с разным количеством листов стекла в пакете.

Окна с одной и двумя камерами – оба вида имеют свои плюсы и минусы, в зависимости от тех условий, в которых они будут эксплуатироваться. По выгодной цене купить окна пвх можно на сайте компании lidersnab.pro.

Однокамерные окна

Их стеклопакеты имеют два стекла, между которыми имеется одна воздушная прослойка – камера.

Для таких пакетов существует два стандартных расстояния между стеклами – 18 или 24 мм.

Особенности однокамерных окон:

Малый вес. Это большой плюс, потому что основная масса окна определяется весом именно стекол – их толщиной и количеством. Благодаря меньшему весу, фурнитура и крепежи не подвергаются большим нагрузкам. Это позитивно влияет на срок эксплуатации, и функциональность окон.

Высокая пропускная способность светового потока. В эти окна попадает до 80% дневного света.

Меньшая цена, относится к бюджетному сегменту. Основную цену тоже занимает стекло.

Но плюсы однокамерных окон оборачиваются минусами для эксплуатации в холодных и северных регионах. Такой стеклопакет не обеспечит здесь достаточной теплоизоляции, даже если будет использован профиль с 5 и даже 6 камерами.

Выход – только если использовать пакет с энергосберегающими стеклами. Но это будет уже не бюджетный вариант.

Но все плюсы однокамерного окна идеально подходят для теплых регионов – много света, и достаточно для изоляции от холода или жары на улице.

А легкий вес обеспечит длительную эксплуатацию механизмов.

Двухкамерные окна

В таких стеклопакетах три стекла, две воздушные камеры между ними.

В этом окне между листами стекла зазор варьируется в пределах между 6 и 16 мм, этим определяется толщина всего стеклопакета. Стекла в пакете разделяются с помощью дистанционной рамки, и весь пакет скрепляется герметиком.

Особенности двухкамерных окон:

Высокая тепловая защита, с минимальными потерями тепла.

Сильная шумовая изоляция – больше 35 дб.

Пропускают 77% светового потока – не намного меньше по сравнению с однокамерным окном.

Главными минусами двухкамерных окон являются высокие цены и большой вес, из-за которого быстрее изнашиваются петли и фурнитура, само изделие.

Но минусы оправданы при эксплуатации двухкамерных окон в регионах с холодным климатом.

Здесь альтернативы двухкамерным окнам нет. Если применять однокамерные пакеты с энергосберегающими стеклами, то не всегда это станет эффективнее, учитывая высокие цены таких стекол.