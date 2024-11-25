В отличие от камер в профиле, камеры окна – это воздушные прослойки в стеклопакетах, соответственно с разным количеством листов стекла в пакете.
Окна с одной и двумя камерами – оба вида имеют свои плюсы и минусы, в зависимости от тех условий, в которых они будут эксплуатироваться. По выгодной цене купить окна пвх можно на сайте компании lidersnab.pro.
Однокамерные окна
Их стеклопакеты имеют два стекла, между которыми имеется одна воздушная прослойка – камера.
Для таких пакетов существует два стандартных расстояния между стеклами – 18 или 24 мм.
Особенности однокамерных окон:
- Малый вес. Это большой плюс, потому что основная масса окна определяется весом именно стекол – их толщиной и количеством. Благодаря меньшему весу, фурнитура и крепежи не подвергаются большим нагрузкам. Это позитивно влияет на срок эксплуатации, и функциональность окон.
- Высокая пропускная способность светового потока. В эти окна попадает до 80% дневного света.
- Меньшая цена, относится к бюджетному сегменту. Основную цену тоже занимает стекло.
Но плюсы однокамерных окон оборачиваются минусами для эксплуатации в холодных и северных регионах. Такой стеклопакет не обеспечит здесь достаточной теплоизоляции, даже если будет использован профиль с 5 и даже 6 камерами.
Выход – только если использовать пакет с энергосберегающими стеклами. Но это будет уже не бюджетный вариант.
Но все плюсы однокамерного окна идеально подходят для теплых регионов – много света, и достаточно для изоляции от холода или жары на улице.
А легкий вес обеспечит длительную эксплуатацию механизмов.
Двухкамерные окна
В таких стеклопакетах три стекла, две воздушные камеры между ними.
В этом окне между листами стекла зазор варьируется в пределах между 6 и 16 мм, этим определяется толщина всего стеклопакета. Стекла в пакете разделяются с помощью дистанционной рамки, и весь пакет скрепляется герметиком.
Особенности двухкамерных окон:
- Высокая тепловая защита, с минимальными потерями тепла.
- Сильная шумовая изоляция – больше 35 дб.
- Пропускают 77% светового потока – не намного меньше по сравнению с однокамерным окном.
Главными минусами двухкамерных окон являются высокие цены и большой вес, из-за которого быстрее изнашиваются петли и фурнитура, само изделие.
Но минусы оправданы при эксплуатации двухкамерных окон в регионах с холодным климатом.
Здесь альтернативы двухкамерным окнам нет. Если применять однокамерные пакеты с энергосберегающими стеклами, то не всегда это станет эффективнее, учитывая высокие цены таких стекол.