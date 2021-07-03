Как покрасить деревянный стеклопакет?

Несмотря на повсеместное распространение пластикового остекления, многие при выборе отдают предпочтение деревянным окнам. Дерево – экологически чистый материал, который придаёт квартире определённую эстетику. С точки зрения эксплуатационных характеристик деревянные и пластиковые стеклопакеты стоят очень близко. Однако деревянные аналоги требуют к себе существенно большего внимания со стороны владельца.

На сайте https://okna-ori.by/Деревянные-окна Вы сможете приобрести деревянные окна по цене пластиковых стеклопакетов! Уникальное предложение действует на окна из трёх пород древесины (сосна, дуб и лиственница). Ниже опишем процесс самостоятельного окрашивания деревянных окон.

Предварительная подготовка необходима

Изначально рекомендуем определиться с составом, который будет использоваться для окрашивания деревянной поверхности. Выбор действительно широк. Лучше сузить его до следующих позиций:

водно-дисперсионный акрилат;

алкидная эмаль;

масляная краска;

лак.

Первый вариант следует считать лучшим по совокупным параметрам. Пусть водно-дисперсионный акрилат не является самым доступным лакокрасочным материалом, но для использования в интерьере он подходит больше остальных – высыхает быстро, ложится ровным слоем, не испускает токсических испарений.

Алкидная эмаль дешевле. Масляная краска очень долго сохнет. Человек без опыта окрашивания вряд ли сможет обеспечить укладку ровного слоя при помощи кисти.

Лак – интересный вариант, если владелец деревянного стеклопакета хочет сохранить природную текстуру дерева.

Очистка поверхности и грунтовка

Не всегда из деревянных окон можно вытащить стеклопакет. В этом случае рекомендуем надёжно защитить его при помощи малярного скотча. Деревянные поверхности окна обязательно зашкуриваются.

Это требуется не столько в целях выравнивания, сколько для надёжной адгезии грунтовки. Использовать грунт критически важно – именно он обеспечит хорошее покрытие при окрашивании.

Перед тем, как начать окрашивать окна, тщательно их очистите от деревянной пыли и остатков грунта).

Процедура окрашивания несколько усложняется, если окна изначально были покрыты краской. Чтобы её удалить аккуратно, полезно использовать специальные смывки. Другим методом очистки поверхности от старой краски служит монтажный фен.

В видео продемонстрирован процесс восстановления деревянных окон (окрашивание):