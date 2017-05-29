Строительство солнечных электростанций – начнем сначала

Благодаря стремительным темпам научного прогресса солнечная энергетика стала доступной для каждого.

Любой желающий может заказать строительство солнечных электростанций – для этого не нужно располагать десятками миллионов долларов, необходимых для возведения даже сравнительно небольшого объекта энергетики традиционной.

Мощность энергоустановки на солнечных батареях чрезвычайно просто варьировать, точно подбирая именно такие параметры, какие Вам требуются.

Стоимость фотоэлектрических модулей за несколько лет существенно снизилась, а предложение на нашем рынке многократно расширилось, причем за счет продукции не только китайских, но и отечественных производителей.

Рассмотрим по порядку все этапы, которые нужно пройти, чтобы стать владельцем собственной электростанции на солнечных батареях.

Строительство солнечных электростанций – преимущества лидера

Прежде всего, необходимо выполнить предварительный расчет для определения всех характеристик установки и затрат на ее строительство.

Лучше воспользоваться услугами одной из авторитетных компаний, располагающей большим опытом успешной работы в данной отрасли.

Для расчета и проектирования используются высокоточные методики компьютерного моделирования, с помощью которых параметры фотоэлектростанции любой мощности определяются без малейших ошибок.

Такой метод дает стопроцентную гарантию, что реальные характеристики энергоустановки ничем не будут отличаться от расчетных.

После разработки и согласования проекта можно приступать к комплектации оборудования. В большинстве случаев солнечные панели пока еще заказывают в Китае, так что придется подождать примерно месяц-полтора, пока их привезут к нам.

За это время подрядчик на основании проектных решений изготовит опоры и профиля для наземного монтажа фотоэлектрических модулей.

Для домашних СЭС опоры не нужны, поскольку устанавливать солнечные батареи можно только на крышах построек.

По завершении подготовительных работ, включающих расчистку участка, монтаж опор и несущего профиля останется лишь закрепить к нему солнечные панели, расположив их под оптимальным углом к горизонту для максимальной освещенности, установить инверторные блоки и трансформаторные подстанции, а также проложить кабельные линии, соединив между собой все оборудование.

Не так уж и сложно все, если за дело профессионалы берутся! Воспользуйтесь услугами фирмы «Rentechno» – одного из лидеров в области строительства солнечных электростанций Украины, которая поможет Вам без лишних проблем стать участником перспективного рынка альтернативной энергетики.

Далее на видео вы можете ознакомиться с особенностями солнечных электростанций.