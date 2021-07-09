Как подобрать блок питания для светодиодной ленты

Сфера применения светодиодной ленты достаточно обширна. Это освещение и подсветка жилых, коммерческих и других помещений, реклама и многое другое. Если эта лента с питанием 220В, её можно подключить к электричеству.

Если используется низковольтная светодиодная лента, например, на 12 В или 24 В, потребуется использование специального блока питания, так как напрямую к сети её не подключить. Если это ещё и многоцветная светодиодная лента, помимо блока питания потребуется контроллер. Более подробную информацию про подбор блока питания для светодиодной ленты можно узнать на сайте https://svetledlent.ru/blok-pitaniya-dlya-svetodiodnoj-lenty.html.

Как выбрать блок питания для светодиодные ленты

Прежде чем начать расчёт необходимо определить место, где блок питания будет установлен.

Это может быть модель:

С пассивным охлаждением

С активным охлаждением.

Блок питания может быть в защищенном корпусе герметичном, либо в не герметичном.

Всё зависит от того, где именно он будет установлен. Следует учесть, что модели с активным охлаждением достаточно шумные. Не стоит использовать их внутри жилых домов. Многие жалуются, что со временем такие блоки питания начинают работать ещё громче, что приносит некий дискомфорт.

Модели с активным охлаждением внутри обычного жилого помещения или офиса не требуются. Кроме того есть одно правило которым нельзя пренебрегать. Нельзя использовать светодиодную ленту длиннее 5 метров.

Это максимальная нагрузка, которая может оказываться на систему. Неудивительно, что наборы лент продаются максимум длиной в 5 м. Это не совпадение.

Как рассчитать мощность блока питания для светодиодной ленты

Внимание нужно обращать на такие параметры как мощность ленты и её длина.

Сам расчет выполняется по следующей формуле:

Мощность на 1 м х общая длина = общая мощность светодиодной ленты в Ватт

Например мощность на 1 м составляет 14.4 Ватт.

Общая длина ленты равна на 5 м. Расчёт мощности ленты выглядит следующим образом: 14.4 Ватт х 5 = 72 Ватт. Это же формула используется для расчёта мощности в случае с другими показателями длины и мощности на 1 м ленты. В соответствии с полученным результатом подбирается подходящий блок питания.

Где купить

Приобрести блок питания для светодиодной ленты можно как в специализированных магазинах, так и через интернет.

С учётом того, что именно он будет отвечать за качественную и бесперебойную работу системы освещения или подсветки, созданной при помощи светодиодной ленты, важно быть уверенным в качестве блока питания.

Поэтому будет нелишним проверить репутацию магазина, в котором он покупается. Изначально это позволит быть уверенным, что товар, представленный в каталоге, качественный, исправный и прослужит долго, выдерживая номинальной нагрузки.