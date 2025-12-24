В баталиях Counter-Strike безоговорочно лидирует российский вундеркинд Donk
образ жизни – креатив

В баталиях Counter-Strike безоговорочно лидирует российский вундеркинд Donk

24 декабря 2025

Counter-Strike является многопользовательской компьютерной игрой-шутером (стрелялкой) от ведущего американского разработчика игрового ПО. В ней по сюжету противостоят две команды – террористы и спецназовские антитеррористы. До старта поединка игроками выбирается карта, предлагающая места для сражений.

Игра привлекает как самих игроков, так и миллионы поклонников во всем мире.

Болельщики боготворят команды, и особенно выдающихся лидеров. Такой выделяющейся звездой стал россиянин Даниил Крышковец, выведший свою команду Team Spirit в чемпионство розыгрыша IEM-2024 в Катовице.

Его игровой псевдоним – Донк. Играет в коллективе рифлером, или энтри-фраггером. Более подробную информацию про конфиг игрока Donk можно узнать на сайте https://proigrok.ru/igroki-cs-2/konfig-donk-v-ks-2-2026-priczel-sensa-nastrojki-team-spirit/.

hjlqhe0e

Дэн по рождению томчанин (25.01.2007), начал жить этой игрой с пяти лет благодаря брату.

А в 14 лет уже получил европейские квалификации. Играет агрессивно и уверенно.

Чем стал знаменит юный рекордсмен? В 2024 году стал лучшим геймером на площадках сразу пяти (!) Самых высокорейтинговых розыгрышей.

За ним теперь числится рекорд с максимальным количеством эйсов – поражений любого соперника за один раунд. Убив четырежды представителей неприятеля в туре, обогнал соотечественника Васильева Егора (тот добился трех эйсов за турнир в далеком 2019-м).

Еще один рекорд Даниила – добился игрой лучшего рейтинга, став максимально полезным с исторически небывалым коэффициентом 1,49. Крупнейшие мэйджор-марафоны в шоке.

Выходящий каждый год российский Форбс также назвал парня победителем в категории киберспорта и спорта по версии 30 до 30.

2orrzroz

В этом году Дэн не теряет уровень, и уже снова получил звание лучшего игрока – это решила закрытая квалификация BLAST Bounty Spring 2025.

В турнир 2024 года коллектив Team Spirit с Дэном входил с мировым рейтингом на 14-м месте.

Для них очень важно было победить, потому что здесь, в отличие от Дота-2, команда не добивалась высоких регалий. Даже с подписанным перед той зимой топ-снайпером Дмитрием Соколовым. Тем не менее, фаворитами в Катовице парни не считались.

Но на самом старте самый молодой коллектив Даниила Крышковца начали сметать всех соперников подряд. В итоге одержано семь побед, при этом уступили только в одной карте.

Парни волновались, играть перед зрителем было еще непривычно. Но в финале превзойдены любые ожидания: разгром опытных игроков коллектива faze с убедительным показателем на табло – 3:0.

Поэтому Крышковец в Катовице стал обладателем самого высокого рейтинга за время таких розыгрышей – 1,7. Ждем от Даниила новых невероятных побед – своих и с командой.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алексей: Выбор правильной лампы для маникюра напрямую влияет на качество и долговечность покрытия. Мощность и тип...
  • Алексей: Корпоративные хранилища данных действительно становятся ключевым инструментом для компаний, стремящихся...
  • Алексей: Современные компании всё чаще выбирают гибридные решения для хранения и обработки персональных данных,...
  • Алексей: Правильный выбор оборудования для маркировки напрямую влияет на скорость и стабильность производственных...
  • Алексей: Очень полезный и структурированный обзор — особенно ценно, что учтены и конструктивные особенности...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика