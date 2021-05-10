Фольгоизол кровельный – это материал направляемый с повышенными показателями надёжности, который имеет примерный период эксплуатации до 25 лет.

В составе его присутствует алюминиевая фольга, которая с нижней стороны покрыта битумно-полимерной смесью вяжущей консистенции. Материал армирован стеклохолстом. Этот материал нашёл широкий спектр применения. Фольгоизол ФК высокого качества предлагает компания https://folgoisol.com/produktsiya/naplavlyaemye-marki-folgoizola/folgoizol-fk.

Его используют для устранения конденсата в вентиляциях и воздуховодах, для уменьшения уровня вибрации, в качестве гидроматериала для обустройства подвалов и водосточных систем, бассейнов и фундаментов, тоннелей и паркингов, междуэтажными перекрытиями и подземных ёмкостей.

Помимо этого, можно использовать изделие и при ремонте кровель из шифера и профлиста, рулонных битумных материалов и профнастила, при обустройстве одно- и двухслойных скатных и плоских кровель с разными углами наклона и различной сложности.

Технические параметры и монтаж

Выпускается фольгоизол кровельный в рулонах. Армирование стеклохолстом необходимо для того, чтобы материал был усиленным.

Благодаря основе из фольги период эксплуатации существенно увеличивается. Помимо этого, она позволяет сохранять тепло на более длительный период и способствует защите от пагубных природных условий и явлений.

Использовать этот материал можно при любых климатических условиях. Приблизительные температурные показатели, которые не будут пагубно воздействовать на изделие, колеблются в пределах (+110) – (-15) градусов.

В процессе монтажа стоит быть особенно внимательными. Этот материал укладывают с использованием пропановой горелки. Можно использовать при кровельных работах как жилых, так и офисных помещений, производственных цехов.

На объекте должна быть хорошая вентиляция, так как при работе будет использован газ. Также следует зачистить основание под укладку изделия. Избыточную влагу и весь мусор с поверхности необходимо удалить. Поверхность рекомендовано предварительно прогреть.

Рулоны кладутся внахлёст один на другой. После при помощи пропановой горелки прогревают битумно-полимерный нижний слой. Все морщины рекомендовано разглаживать валиком.

Все манипуляции проводятся с середины рулона к концам. По окончании процесса монтажа стоит удалить остатки фольги. При проведении манипуляций в зимнее время материал стоит немного подержать в тёплом месте.