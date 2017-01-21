Как подключить роуминг МТС по России

Так как Россия – огромная страна, то мобильные операторы разрабатывают тарифные планы строго под определенную область. То есть, к примеру, в Ленинградской области действует какой-то пакет, а если абонент выедет за пределы ее юрисдикции, то придется пользоваться так называемым роумингом.

Компания МТС, с услугами которой можно познакомиться вот тут, предлагает выгодные условия роуминга для таких пользователей. Это позволит передвигаться по стране, не испытывая затруднений в связи.

Все просто

Национальным роумингом приходится пользоваться всем россиянам, передвигающимся по просторам страны. Он подключается автоматически после пересечения границы «родного» региона.

Такая услуга обходится недешево, причем, оплачиваются и входящие, и исходящие звонки. Дорого даже послать СМС.

Однако МТС произвела революцию, постаравшись сделать роуминг по России как можно дешевле. В пакетах тарифов Смарт, кроме самого младшего, по всей территории страны сохраняется та же оплата, что и в своем регионе. То есть, роуминга, по сути, не существует.

Но если у вас другая тарификация, это не беда. Даже при наличии недорого варианта ТП Смарт, не предполагающей регулярной оплаты, можно в любом месте, где имеется сеть МТС, получить недорогой роуминг, подключив через телефон такие опции:

808# — «Единая страна»;

1113333# — «Везде как дома;

любой другой тарифный пакет, предполагающий одинаковую тарификацию на всей территории РФ.

Это же можно сделать, зайдя в личный кабинет на официально сайте оператора или же воспользовавшись приложением.

Нюансы

МТС позволяет своим абонентам экономить на телефонных звонках и сообщениях, а также мобильном интернете, путешествуя по России. Естественно, что каждый пользователь сам выбирает, что ему выгоднее, ведь кто-то ездит в другие регионы очень редко, а для других такие путешествия – это работа.

Так, тем, кто звонит не часто, больше подойдет опция «Единая страна». А вот тариф «Везде как дома» можно посоветовать путешествующим редко, но если они общаются по телефону достаточно активно.

Единая тарификация идеальна для много ездящих и общающихся, а также активно пользующихся мобильным интернетом. Стоит такой пакет, по сравнению с другими, дороже, но окупается полностью.

Поэтому все предлагаемые условия требуют тщательно изучения и сравнивания тарифов. При правильном выборе экономия выходит весьма значительной, так что оно того стоит.