Обзор услуг предоставления виртуальных мобильных номеров от компании ХотТелеком

Одними из самых удобных и универсальных мобильных номеров являются SIP номера. Их работа организована в сети интернет с помощью SIP протоколов через удаленные серверы, и не требует применения СИМ карт, как у сотовой связи. Такая связь имеет самые низкие тарифы, и позволяет владельцу номера не привязывать номер к региону своего пребывания, но выбирать код любого региона для выбора самого эффективного тарифа на текущий момент.

Такую удобную и эффективную связь профессионально решает для клиентов компания Хот Телеком с помощью подключения виртуальных мобильных номеров.

Подробности услуг компании, и возможность заказать такую услугу – легко доступна на сайте https://hottelecom.net/mobile-phone-numbers.html или по телефону +7 495 988 33 45.

Как работает услуга

На сайте HotTelecom пользователь выполняет следующие действия:

Регистрируется на сайте и создает личный кабинет.

Выбирает из списка страну и регион, с которым ему придется чаще всего работать и иметь низкий тариф.

Или в котором он хочет представлять свой виртуальный номер. К выбранному коду региона пользователь выбирает понравившийся номер.

Указывает свои адреса, куда будут перенаправляться вызовы на его виртуальный номер: электронная почта, сотовый мобильный номер, настольный аппарат для приема SIP связи через интернет, или Телеграм.

Оплачивает услугу SIP связи от HotTelecom по выбранному тарифу.

В сетях SIP-телефонии за связь абонентов между собой отвечают несколько удаленных в разных регионах серверов, обеспечивая бесперебойную связь. Вызов на выбранный ним номер пользователь может принимать по всем адресам, указанным при регистрации.

Если у пользователя временно отсутствует интернет, то вызов ему придет на указанный сотовый номер мобильного телефона.

С помощью такой SIP связи от HotTelecom пользователь может осуществлять голосовую связь по телефону, обмен СМС сообщениями, участвовать в видеоконференциях.

Выгоды и преимущества SIP связи от HotTelecom

При пользовании виртуальным мобильным номером пользователь получает такие преимущества:

Низкие и гибкие тарифы.

Выбранный номер создает эффект присутствия пользователя в выбранном регионе.

Анонимность пользователя и конфиденциальность данных с помощью шифрования.

Сообщения и связь можно получить, находясь в любой точке мира.

Множество создаваемых каналов и номеров.

Благодаря услугам HotTelecom, пользователь получает удобную, комфортную и недорогую связь из любой точки мира.