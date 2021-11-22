Обзор услуг предоставления виртуальных мобильных номеров от компании ХотТелеком

Одними из самых удобных и универсальных мобильных номеров являются SIP номера. Их работа организована в сети интернет с помощью SIP протоколов через удаленные серверы, и не требует применения СИМ карт, как у сотовой связи. Такая связь имеет самые низкие тарифы, и позволяет владельцу номера не привязывать номер к региону своего пребывания, но выбирать код любого региона для выбора самого эффективного тарифа на текущий момент.
Такую удобную и эффективную связь профессионально решает для клиентов компания Хот Телеком с помощью подключения виртуальных мобильных номеров.
Подробности услуг компании, и возможность заказать такую услугу – легко доступна на сайте https://hottelecom.net/mobile-phone-numbers.html или по телефону +7 495 988 33 45.
Как работает услуга
На сайте HotTelecom пользователь выполняет следующие действия:
- Регистрируется на сайте и создает личный кабинет.
- Выбирает из списка страну и регион, с которым ему придется чаще всего работать и иметь низкий тариф.
- Или в котором он хочет представлять свой виртуальный номер. К выбранному коду региона пользователь выбирает понравившийся номер.
- Указывает свои адреса, куда будут перенаправляться вызовы на его виртуальный номер: электронная почта, сотовый мобильный номер, настольный аппарат для приема SIP связи через интернет, или Телеграм.
- Оплачивает услугу SIP связи от HotTelecom по выбранному тарифу.
В сетях SIP-телефонии за связь абонентов между собой отвечают несколько удаленных в разных регионах серверов, обеспечивая бесперебойную связь. Вызов на выбранный ним номер пользователь может принимать по всем адресам, указанным при регистрации.
Если у пользователя временно отсутствует интернет, то вызов ему придет на указанный сотовый номер мобильного телефона.
С помощью такой SIP связи от HotTelecom пользователь может осуществлять голосовую связь по телефону, обмен СМС сообщениями, участвовать в видеоконференциях.
Выгоды и преимущества SIP связи от HotTelecom
При пользовании виртуальным мобильным номером пользователь получает такие преимущества:
- Низкие и гибкие тарифы.
- Выбранный номер создает эффект присутствия пользователя в выбранном регионе.
- Анонимность пользователя и конфиденциальность данных с помощью шифрования.
- Сообщения и связь можно получить, находясь в любой точке мира.
- Множество создаваемых каналов и номеров.
Благодаря услугам HotTelecom, пользователь получает удобную, комфортную и недорогую связь из любой точки мира.