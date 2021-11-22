Обзор услуг предоставления виртуальных мобильных номеров от компании ХотТелеком
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Обзор услуг предоставления виртуальных мобильных номеров от компании ХотТелеком

22 ноября 2021

Одними из самых удобных и универсальных мобильных номеров являются SIP номера. Их работа организована в сети интернет с помощью SIP протоколов через удаленные серверы, и не требует применения СИМ карт, как у сотовой связи. Такая связь имеет самые низкие тарифы, и позволяет владельцу номера не привязывать номер к региону своего пребывания, но выбирать код любого региона для выбора самого эффективного тарифа на текущий момент.

Такую удобную и эффективную связь профессионально решает для клиентов компания Хот Телеком с помощью подключения виртуальных мобильных номеров.

Подробности услуг компании, и возможность заказать такую услугу – легко доступна на сайте https://hottelecom.net/mobile-phone-numbers.html или по телефону +7 495 988 33 45.

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Как работает услуга

На сайте HotTelecom пользователь выполняет следующие действия:

  • Регистрируется на сайте и создает личный кабинет.
  • Выбирает из списка страну и регион, с которым ему придется чаще всего работать и иметь низкий тариф.
  • Или в котором он хочет представлять свой виртуальный номер. К выбранному коду региона пользователь выбирает понравившийся номер.
  • Указывает свои адреса, куда будут перенаправляться вызовы на его виртуальный номер: электронная почта, сотовый мобильный номер, настольный аппарат для приема SIP связи через интернет, или Телеграм.
  • Оплачивает услугу SIP связи от HotTelecom по выбранному тарифу.

В сетях SIP-телефонии за связь абонентов между собой отвечают несколько удаленных в разных регионах серверов, обеспечивая бесперебойную связь. Вызов на выбранный ним номер пользователь может принимать по всем адресам, указанным при регистрации.

Если у пользователя временно отсутствует интернет, то вызов ему придет на указанный сотовый номер мобильного телефона.

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С помощью такой SIP связи от HotTelecom пользователь может осуществлять голосовую связь по телефону, обмен СМС сообщениями, участвовать в видеоконференциях.

Выгоды и преимущества SIP связи от HotTelecom 

При пользовании виртуальным мобильным номером пользователь получает такие преимущества:

  • Низкие и гибкие тарифы.
  • Выбранный номер создает эффект присутствия пользователя в выбранном регионе.
  • Анонимность пользователя и конфиденциальность данных с помощью шифрования.
  • Сообщения и связь можно получить, находясь в любой точке мира.
  • Множество создаваемых каналов и номеров.

Благодаря услугам HotTelecom, пользователь получает удобную, комфортную и недорогую связь из любой точки мира.



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  • Алиса: Добрый день. Пишу вам по поводу игральных карт. На данный момент мы работаем с нашими поставщиками, но...
  • Ярослав: Я меняю через обменники с последующим выводом на банковскую карту. Комиссии там минимальные и неощутимые....

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