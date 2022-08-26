Обзор возможностей программы для стоматологии Дантист плюс

Это онлайн приложение позволяет вести клиентскую базу со списками клиентов, их контактными данными, медицинскими картами, и графиками посещений.
Программа обеспечивает постоянную связь стоматолога с клиентами для оперативных согласований или изменений в графиках приемов. Ведение программой бухгалтерии в клинике эффективно оптимизирует расходы.
Программа Дантист плюс успешно адаптирована для работы на всех типах устройств, мобильных и стационарных.
Управлять клиникой можно на каждом таком устройстве, из любой точки мира. Она избавила от огромного вороха бумаг уже более 500 клиник в пяти странах, полностью автоматизировав их делопроизводство.
Обзор возможностей программы
Функции приложения распределены по разделам деятельности:
- Календарь. В этом разделе ведутся записи посетителей для консультаций и лечений, оперативные изменения в них. Здесь же принимается безналичная оплата, и корректируются графики приемов врачами.
- Персонал. Электронный отдел кадров с ведением личных карт работников.
- Пациенты. В модуле ведется клиентская база с персональными картами и планами по лечению. Здесь заполнение анкет, договоров и согласий. Программа записывает пациентов на прием, и освобождает администраторов для осуществления других функций.
- Услуги. В модуле формируются и редактируются прайс-листы стоматологических услуг, программы лояльности и скидки.
- Отчеты. В разделе составляются отчеты с аналитикой по выбранным периодам.
- Склад. Оперативный учет закупок по оборудованию и материалам, их распределение между кабинетами.
- Бухгалтерия. Раздел по отслеживанию финансовых показателей, управлению доходами и расходами, расчету заработных плат для сотрудников.
- Касса. Модуль для регистрации поступлений.
- Страховка. Это картотека страховых организаций и полисов.
- Маркетинг. Настраиваются автоматические диалоги с пациентами, рассылки и обзвоны. Подобными действиями осуществляется возврат клиентов до 30%.
- CRM. Интеграция с платформой для управления и планирования задач. Распределяются функции и ответственные по задачам. Работа с первичными пациентами, проведение их от записи и консультаций до лечения.
Выгодные преимущества программы Дантист плюс
Программа полноценно участвует в развитии бизнеса:
- Оптимальное распределение и экономия времени благодаря полной автоматизации бизнес-процессов.
- Увеличение доходов при сокращении затрат. Программа снижает количество не подтверждающихся записей, возвращая утерянных клиентов. Этому способствует контроль закупок и оптимизация расходов.
- Повышается уровень сервиса благодаря оперативному и наглядному доступу ко всем данным по лечению.
- Система помогает расти бизнесу, с выявлением зон роста и разделов, требующих особого контроля.
Работа с программой Дантист плюс позволяет эффективно вести бизнес, успешно его расширяя.