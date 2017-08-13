Достоинства тампопечати

Тампонная печать – разновидность глубокой печати, получившая название от специального тампона, применяемого для нанесения изображения.
С ее помощью можно наносить однотонные и цветные изображения на практически любые поверхности. За простоту и доступность метод получил широкое применение в рекламе, его нередко применяют типографии, специализирующиеся на промо-продукции.
С его помощью наносятся всевозможные изображения на сувенирную и рекламную продукцию: брелоки, ручки, флешки, часы, зажигалки и многое другое.
При своей простоте, тампопечать обеспечивает безупречный результат на любых изделиях, не завися от их формы и качества поверхности, на которую наносится изображение.
Особенности метода тампопечати
С помощью тампопечати получается четкое изображение. Это достигается благодаря наличию в применяемых красках специального растворителя, который разъедает поверхностный слой сувенирного изделия и дает краске проникнуть глубже.
В результате получается ровная поверхность с рисунком.
Технология тампонной печати включает в себя:
- Изготовление клише с углублением в форме рисунка. Если необходимо полноцветное изображение, то для каждого из цветов изготавливается свое клише.
- Соответствующей краской заполняются все углубления.
- К клише прижимается силиконовый тампон и с его помощью краска переносится на нужную поверхность.
- Операции повторяются столько раз, сколько требуется перенести цветов краски, пока не получится полноценный рисунок.
Как и любой технологический процесс, метод не идеален и имеет свои плюсы и минусы.
Плюсы тампопечати:
- При выполнении заказов больших объемов с помощью одноцветной печати, экономится материал.
- Легкость нанесения рисунка.
- Изображения можно наносить на любые поверхности.
- Получается четкое изображение даже мелких элементов.
- Возможность качественной передачи цветов.
- Большой выбор используемых цветов.
- Изображения износоустойчивы, не смываются и не тускнеют со временем.
Минусы способа:
- Ограничения в размере переносимых изображений.
- На сильно искривлённые поверхности рисунок невозможно нанести.
Простота и качественный результат после нанесения изображения тампопечати, сделали этот способ популярным и востребованным среди клиентов.
Ведь любой компании хочется иметь рекламную и сувенирную продукцию высокого качества по адекватным ценам для поддержания своего имиджа. Поэтому стоит ответственно отнестись к выбору исполнителя заказа.
Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом тампопечати на сувенирах.