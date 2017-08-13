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Достоинства тампопечати

13 августа 2017

Тампонная печать – разновидность глубокой печати, получившая название от специального тампона, применяемого для нанесения изображения.

Особенности метода тампопечати

С ее помощью можно наносить однотонные и цветные изображения на практически любые поверхности. За простоту и доступность метод получил широкое применение в рекламе, его нередко применяют типографии, специализирующиеся на промо-продукции.

С его помощью наносятся всевозможные изображения на сувенирную и рекламную продукцию: брелоки, ручки, флешки, часы, зажигалки и многое другое.

При своей простоте, тампопечать обеспечивает безупречный результат на любых изделиях, не завися от их формы и качества поверхности, на которую наносится изображение.

Особенности метода тампопечати

С помощью тампопечати получается четкое изображение. Это достигается благодаря наличию в применяемых красках специального растворителя, который разъедает поверхностный слой сувенирного изделия и дает краске проникнуть глубже.

В результате получается ровная поверхность с рисунком.

Технология тампонной печати включает в себя:

  • Изготовление клише с углублением в форме рисунка. Если необходимо полноцветное изображение, то для каждого из цветов изготавливается свое клише.
  • Соответствующей краской заполняются все углубления.
  • К клише прижимается силиконовый тампон и с его помощью краска переносится на нужную поверхность.
  • Операции повторяются столько раз, сколько требуется перенести цветов краски, пока не получится полноценный рисунок.

Как и любой технологический процесс, метод не идеален и имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы тампопечати

Плюсы тампопечати:

  • При выполнении заказов больших объемов с помощью одноцветной печати, экономится материал.
  • Легкость нанесения рисунка.
  • Изображения можно наносить на любые поверхности.
  • Получается четкое изображение даже мелких элементов.
  • Возможность качественной передачи цветов.
  • Большой выбор используемых цветов.
  • Изображения износоустойчивы, не смываются и не тускнеют со временем.

Минусы способа:

  • Ограничения в размере переносимых изображений.
  • На сильно искривлённые поверхности рисунок невозможно нанести.

Простота и качественный результат после нанесения изображения тампопечати, сделали этот способ популярным и востребованным среди клиентов.

Ведь любой компании хочется иметь рекламную и сувенирную продукцию высокого качества по адекватным ценам для поддержания своего имиджа. Поэтому стоит ответственно отнестись к выбору исполнителя заказа.

Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом тампопечати на сувенирах.



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