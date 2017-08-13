Достоинства тампопечати

Тампонная печать – разновидность глубокой печати, получившая название от специального тампона, применяемого для нанесения изображения.

С ее помощью можно наносить однотонные и цветные изображения на практически любые поверхности. За простоту и доступность метод получил широкое применение в рекламе, его нередко применяют типографии, специализирующиеся на промо-продукции.

С его помощью наносятся всевозможные изображения на сувенирную и рекламную продукцию: брелоки, ручки, флешки, часы, зажигалки и многое другое.

При своей простоте, тампопечать обеспечивает безупречный результат на любых изделиях, не завися от их формы и качества поверхности, на которую наносится изображение.

Особенности метода тампопечати

С помощью тампопечати получается четкое изображение. Это достигается благодаря наличию в применяемых красках специального растворителя, который разъедает поверхностный слой сувенирного изделия и дает краске проникнуть глубже.

В результате получается ровная поверхность с рисунком.

Технология тампонной печати включает в себя:

Изготовление клише с углублением в форме рисунка. Если необходимо полноцветное изображение, то для каждого из цветов изготавливается свое клише.

Соответствующей краской заполняются все углубления.

К клише прижимается силиконовый тампон и с его помощью краска переносится на нужную поверхность.

Операции повторяются столько раз, сколько требуется перенести цветов краски, пока не получится полноценный рисунок.

Как и любой технологический процесс, метод не идеален и имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы тампопечати:

При выполнении заказов больших объемов с помощью одноцветной печати, экономится материал.

Легкость нанесения рисунка.

Изображения можно наносить на любые поверхности.

Получается четкое изображение даже мелких элементов.

Возможность качественной передачи цветов.

Большой выбор используемых цветов.

Изображения износоустойчивы, не смываются и не тускнеют со временем.

Минусы способа:

Ограничения в размере переносимых изображений.

На сильно искривлённые поверхности рисунок невозможно нанести.

Простота и качественный результат после нанесения изображения тампопечати, сделали этот способ популярным и востребованным среди клиентов.

Ведь любой компании хочется иметь рекламную и сувенирную продукцию высокого качества по адекватным ценам для поддержания своего имиджа. Поэтому стоит ответственно отнестись к выбору исполнителя заказа.

Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом тампопечати на сувенирах.